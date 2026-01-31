Хто насправді домовився про енергетичне перемир’я: чому Путін від нього виграє

З енергетичними перемир’ям вийшли дивні речі. Спочатку у нього ніхто не вірив. Потім тим, що РФ перенесла масовані обстріли енергетики України Москва всіх здивувала, а потім все остаточно стало ясно, коли Кремль натякнув, що просто готується влаштувати блекаут в Україні під час найсильніших морозів, а зараз просто взяв паузу. Так що ж означає це "енергетичне перемир’я"? Видання "Коментарі" розбиралося у темі, зібравши думки експертів.

Енергетичне перемир'я

Схоже, що черговий раз в дурнях опинився нинішній президент США

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зауважив, що насамперед йдеться про приховані домовленості, які були узгоджені ще в Абу Дабі. Або там домовлялись, але не домовились, і все вирішили прохання Трампа і "жест доброї волі" з боку Путіна.

"Майже напевно можна сказати, що в Абу Дабі якихось конкретних домовленостей щодо "енергетичного перемир’я" не було, хоча ця тема, за словами Зеленського і повідомленнями західних ЗМІ, там обговорювалась. Якщо б в Абу Дабі були домовленості про енергетичне перемир’я, американці, перш за все Стів Віткофф, відразу б про це сказали. Віткофф після першого раунду переговорів в Абу Дабі з усіх сил намагався продемонструвати позитивні результати цих перемовин і, відповідно, своєї роботи. І, якщо б саме тоді домовились про "енергетичне перемир’я", Віткофф обов’язково б про це сказав, щоб продемонструвати свої переговорні успіхи", – зазначив експерт.

За його словами, те, що сказав Трамп, мабуть, так воно і було. Фактично, замість офіційних домовленостей відбулася банальна "понятійка", особиста домовленість між Трампом і Путіним. Нібито всі задоволені. Але за добу виходить Пєсков, речник Путіна, і каже, що це "перемир’я" триває лише до 1-го лютого.

"І, хто кого дурить? Схоже, що черговий раз в дурнях опинився нинішній президент США. Добре, що він зрозумів, що російські удари взимку і в люті морози по енергетичних об’єктах Києва та інших міст України створюють справжню гуманітарну катастрофу, та ініціював "енергетичне перемир’я". Але зараз треба зрозуміти інше: Путін знов його дурить. Замість тижня "перемир’я" Росія збирається виконувати його лише 2-3 дні. І за "перемир’я" росіяни видають банальну паузу в повітряних ударах по Києву, що регулярно траплялося і раніше. Тобто з цієї історії не треба робити великі висновки і не варто це "перемир’я" сприймати як пролог завершення війни і прелюдію до мирної угоди. Це ситуативне реагування Трампа на реальну і гостру проблему, і ситуативна тактична гра Путіна по відношенню до Трампа. Це не перше, і, мабуть, не останнє тимчасове (кількаденне) умовне "перемир’я", яке оголошує Путін. Це його тактична гра навколо переговорного процесу", – прокоментував політолог.

Навіть без будь-якого “перемирʼя” пауза в обстрілах України все одно була б неминучою

Екс-дипломат, політичний експерт Вадим Трюхан зверну увагу, що Росія замерзає сама. Бєлгород, Курськ, Мурманськ і сотні міст по всій РФ – аварії, прориви тепломереж, темрява і холод. У переважній більшості випадків – не через українські удари, а через трухляве ЖКГ, роки розкрадання і деградацію інфраструктури.

"Для Кремля "енергетичне перемирʼя" — це спосіб не дати Україні занурити в холод і темряву ще більше російських міст. Під час лютих морозів. Аж до Москви включно. Бо це вже не "далека СВО", а катастрофа національного масштабу в самій росії", – зазначив експерт.

При цьому він додає, що під час останнього масованого удару росія застосовувала ракети, виготовлені вже у січні 2026 року. Це означає просту річ: складів немає, запасів немає, є лише те, що щойно вийшло з виробництва.

"Отже, навіть без будь-якого “перемирʼя” пауза все одно була б неминучою. Бо, щоб зібрати новий пакет для наступного удару – потрібен час. Саме цю неминучу технічну паузу владімір путін упакував і продав Дональду Трампу, як "жест доброї волі". А вашингтонський дідуган сприйняв це все за чисту монету", – вважає Вадим Трюхан.

Він продовжує, на тлі "перемирʼя" голова Держдуми В’ячеслав Володін вже анонсував нові удари, не дочекавшись завершення навіть другої доби з моменту його старту.

"І тут ключове: у Росії експромтів не буває. Фраза "зброя відплати" — це: не риторика для емоцій, не "думка окремого політика", а термін із пропагандистського словника, яким заздалегідь пояснюють і виправдовують майбутню ескалацію. Російське зазомбоване пропагандою населення морально готують до нового удару: щоб атака по цивільній інфраструктурі виглядала "справедливою"; щоб холод і темрява в Україні подавалися як "відплата"; щоб ескалація після 1 лютого сприймалася як очікувана й неминуча. І тепер – без зайвих підводок. Цікаво, що скаже Дональд Трамп, коли до завершення обіцяного йому путіним "тижня" росія – накопичивши нові ракети – вдарить їхньою так званою "зброєю відплати" саме на піку лютих морозів в Україні? Скаже, що це знову "не те мали на увазі"?", – задається питанням експерт.

Вадим Трюхан підсумовує, енергетичне перемирʼя – це не про мир. Це про те, як зиму, аварійне ЖКГ, порожні склади без ракет і слово "відплата" видати за дипломатичний процес.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чому Путін погодився на "енергетичне перемир’я": яку хитрість придумав Кремль.



