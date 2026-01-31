Трамп увидел уступку Кремля Украине: почему теперь все ждут марта

Президент США Дональд Трамп дал понять, что обещание России воздержаться от ударов по киевской энергосистеме до 1 февраля является уступкой Украине. Речь идет о требовании Киева ввести так называемое "энергетическое прекращение огня" перед следующим раундом переговоров, запланированным в Абу-Даби. Об этом пишет The Economist.

Авторы публикации отмечают, такой шаг со стороны Владимира Путина может преследовать сразу несколько целей. С одной стороны, Кремль, вероятно, пытается выиграть время. С другой – подобный жест может свидетельствовать о готовности к компромиссу, очертания которого постепенно становятся более заметными.

По данным источников, близких к украинской переговорной группе, трехсторонние консультации Украины, США и России, состоявшиеся 23–24 января в Абу-Даби, стали "одними из самых конструктивных" за все время диалога. При этом ключевые разногласия остаются неизменными уже несколько месяцев. В частности, речь идет о том, готова ли Россия принять гарантии безопасности, согласованные Киевом и Вашингтоном, а также придется ли Украине отступить с территорий, которые она по-прежнему контролирует.

Издание отмечает, что ряд технических элементов потенциального соглашения уже удалось согласовать. Однако крупного прорыва не стоит ожидать как минимум до марта — после завершения зимнего наступления РФ и на фоне нарастающих экономических проблем в России.

Переговоры 1 февраля, по мнению The Economist, могут прояснить истинные намерения Путина – в том числе готов ли он смягчить требования по передаче Украине укрепленных районов Донбасса. Позиция Киева остается прежней: прекращение огня должно фиксировать существующую линию разграничения. В качестве компромисса обсуждается создание демилитаризованной зоны под международным управлением.

В то же время Украина действует по двойной стратегии: демонстрирует приверженность переговорам под эгидой США, но параллельно готовится к затяжному противостоянию, укрепляя армию и истощая ресурсы России, отмечает издание.

