Трамп назвав кого хотів би бачити в президентах США після себе
Трамп назвав кого хотів би бачити в президентах США після себе

Трамп назвав своїх фаворитів на вибори президента США — Джей Ді Венса та Марко Рубіо

27 жовтня 2025, 23:14
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти був би знову балотуватися на посаду глави держави, однак Конституція не дозволяє обіймати цю посаду більше двох термінів. Про це він сказав під час спілкування з журналістами, додавши, що має "найкращі показники в історії" серед американських лідерів.

Трамп назвав кого хотів би бачити в президентах США після себе

Трамп назвав фаворитів на посаду президента США

На запитання, кого він бачить найсильнішими кандидатами після себе, Трамп без вагань назвав чинного віцепрезидента Джей Ді Венса та державного секретаря Марко Рубіо.

"Очевидно, що Джей Ді — чудовий. Він блискучий віцепрезидент, справжній патріот і сильний політик. І я не думаю, що хтось зможе скласти конкуренцію цим двом", — сказав Трамп.

Обидва політики нині займають ключові посади в його адміністрації. Джей Ді Венс, колишній морпіх та автор книги Hillbilly Elegy, став однією з найпомітніших фігур нової республіканської хвилі. Він відомий своїми консервативними поглядами та відданістю Трампу, а також активно виступає за ізоляціоністську зовнішню політику.

Марко Рубіо, який у 2016 році сам змагався з Трампом за висунення в президенти від Республіканської партії, сьогодні обіймає посаду держсекретаря. Він має значний політичний досвід і підтримку частини партійного істеблішменту, що може зробити його одним із головних претендентів у майбутній кампанії.

Політологи відзначають, що заява Трампа — не лише демонстрація довіри до своїх соратників, а й спроба закріпити власний вплив у Республіканській партії після завершення другого терміну.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські захисники успішно зупинили масштабну атаку російських військ поблизу Добропілля, де ворог задіяв 29 одиниць бронетехніки. Про це повідомили бійці 1-го корпусу НГУ "Азов".



Джерело: https://www.politico.eu/article/us-donald-trump-says-hed-love-to-run-in-2028/
