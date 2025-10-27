Трамп назвал кого хотел бы видеть в президентах США после себя

Президент США Дональд Трамп заявил, что не прочь был бы снова баллотироваться на пост главы государства, однако Конституция не позволяет занимать этот пост более двух сроков. Об этом он сказал во время общения с журналистами, добавив, что у него "лучшие показатели в истории" среди американских лидеров.

Трамп назвал фаворитов на место президента США

На вопрос, кого он видит сильнейшими после себя кандидатами, Трамп без колебаний назвал действующего вице-президента Джей Ди Венса и государственного секретаря Марко Рубио.

"Очевидно, что Джей Ди – отличный. Он блестящий вице-президент, настоящий патриот и сильный политик. И я не думаю, что кто-то сможет составить конкуренцию этим двум", — сказал Трамп.

Оба политика сейчас занимают ключевые должности в его администрации. Джей Ди Вэнс, бывший морпех и автор книги Hillbilly Elegy, стал одной из самых заметных фигур новой республиканской волны. Он известен своими консервативными взглядами и преданностью Трампу, а также активно выступает за изоляционистскую внешнюю политику.

Марк Рубио, который в 2016 году сам соревновался с Трампом за выдвижение в президенты от Республиканской партии, сегодня занимает должность госсекретаря. У него есть значительный политический опыт и поддержка части партийного истеблишмента, что может сделать его одним из главных претендентов в предстоящей кампании.

Политологи отмечают, что заявление Трампа — не только демонстрация доверия к своим соратникам, но и попытка закрепить собственное влияние в Республиканской партии по истечении второго срока.

