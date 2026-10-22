«Трамп люті»: який ультиматум посланці США поставили Зеленському під час зустрічі

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер дорікнули Володимиру Зеленському за різкі висловлювання на адресу американського лідера під час переговорів в Осло. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови.

Володимир Зеленський, Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, представники Вашингтона повідомили українському президенту, що його поведінка викликала лють Трампа. Під час розмови Зеленський, як стверджується, не завжди погоджувався із претензіями американської сторони та заперечував окремі зауваження про свої публічні заяви.

В один із моментів український лідер, за інформацією газети, заперечив співрозмовникам: "Я ніколи такого не говорив".

Проте послання американських представників, як зазначає NYT, почули. Зеленському доводиться враховувати, що подальша підтримка США залишається критично важливою для України, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

Видання звертає увагу на особливості дипломатичного підходу Трампа: його жорстка риторика змушує закордонних лідерів обережніше вибудовувати стосунки з Вашингтоном. Побоюючись негативної реакції американського президента, багато хто вважає за краще уникати відкритого протистояння з ним.

"Трамп вимагає поваги, рідко виявляючи її на ділі", — йдеться у матеріалі.

За оцінкою газети, винятком стають ті, хто підтримує його вимоги, а також лідери, розташування яких він добивається, включаючи Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Іна.

Зеленський раніше неодноразово публічно відстоював позицію Києва у відносинах з американською адміністрацією. Проте нинішній епізод, якщо викладена газетою інформація є точною, демонструє, наскільки складним стає баланс між захистом українських інтересів та збереженням підтримки ключового союзника.

При цьому публікація не свідчить про розрив між Києвом та Вашингтоном. Скоріше вона вказує на напруженість у переговорах і на те, що особисті відносини лідерів можуть впливати на дипломатичний процес навколо завершення війни.

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