logo_ukra

BTC/USD

82724

ETH/USD

2435.42

USD/UAH

45.03

EUR/UAH

50.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події «Трамп люті»: який ультиматум посланці США поставили Зеленському під час зустрічі
commentss НОВИНИ Всі новини

«Трамп люті»: який ультиматум посланці США поставили Зеленському під час зустрічі

За даними The New York Times, Стів Уіткофф та Джаред Кушнер дали зрозуміти українському лідеру, що його публічні заяви викликали різке невдоволення у Білому домі. Києву доводиться враховувати залежність від американської підтримки

22 жовтня 2026, 08:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер дорікнули Володимиру Зеленському за різкі висловлювання на адресу американського лідера під час переговорів в Осло. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерела, знайомі з перебігом розмови.

«Трамп люті»: який ультиматум посланці США поставили Зеленському під час зустрічі

Володимир Зеленський, Стів Уіткофф та Джаред Кушнер. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, представники Вашингтона повідомили українському президенту, що його поведінка викликала лють Трампа. Під час розмови Зеленський, як стверджується, не завжди погоджувався із претензіями американської сторони та заперечував окремі зауваження про свої публічні заяви.

В один із моментів український лідер, за інформацією газети, заперечив співрозмовникам: "Я ніколи такого не говорив".

Проте послання американських представників, як зазначає NYT, почули. Зеленському доводиться враховувати, що подальша підтримка США залишається критично важливою для України, яка продовжує протистояти російському вторгненню.

Видання звертає увагу на особливості дипломатичного підходу Трампа: його жорстка риторика змушує закордонних лідерів обережніше вибудовувати стосунки з Вашингтоном. Побоюючись негативної реакції американського президента, багато хто вважає за краще уникати відкритого протистояння з ним.

"Трамп вимагає поваги, рідко виявляючи її на ділі", — йдеться у матеріалі.

За оцінкою газети, винятком стають ті, хто підтримує його вимоги, а також лідери, розташування яких він добивається, включаючи Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна та Кім Чен Іна.

Зеленський раніше неодноразово публічно відстоював позицію Києва у відносинах з американською адміністрацією. Проте нинішній епізод, якщо викладена газетою інформація є точною, демонструє, наскільки складним стає баланс між захистом українських інтересів та збереженням підтримки ключового союзника.

При цьому публікація не свідчить про розрив між Києвом та Вашингтоном. Скоріше вона вказує на напруженість у переговорах і на те, що особисті відносини лідерів можуть впливати на дипломатичний процес навколо завершення війни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні після розмови з Путіним.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.nytimes.com/2026/10/21/us/politics/trumps-diplomacy-insults.html
Теги:

Новини

Всі новини