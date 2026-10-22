Трамп сделал громкое заявление о войне в Украине после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершение войны России против Украины может оказаться ближе, чем когда-либо прежде. По его словам, он обсуждал этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным, однако подробностей возможных договоренностей американский президент не привел.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"На днях я разговаривал с Владимиром Путиным – я уже упоминал об этом ранее – о завершении его войны с Украиной; думаю, мы приближаемся к этому. Кстати, возможно, сейчас мы ближе к этому, чем когда-либо прежде", — заявил Трамп.

Американский лидер не уточнил, какие именно изменения в переговорном процессе позволяют ему говорить о приближении окончания войны. В его заявлении также не прозвучали конкретные сроки возможного прекращения боевых действий или детали условий, которые могли бы стать основой для соглашения между Москвой и Киевом.

Помимо перспектив урегулирования, Трамп прокомментировал освобождение американца Стивена Габбарда, о котором стало известно 21 октября.

По словам президента США, он лично попросил Путина содействовать освобождению гражданина Соединенных Штатов, находившегося в российской тюрьме, и российский лидер согласился выполнить эту просьбу.

Трамп представил этот эпизод как результат своего общения с главой Кремля. При этом из его заявления не следует, что освобождение Габбарда связано с какими-либо договоренностями по прекращению войны.

Заявление президента США прозвучало на фоне продолжающегося конфликта, который остается одним из главных вопросов международной политики. Однако само по себе утверждение о приближении мира не означает, что стороны достигли согласия по ключевым условиям урегулирования.

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