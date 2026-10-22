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«Трамп в ярости»: какой ультиматум посланники США поставили Зеленскому во время встречи

По данным The New York Times, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер дали понять украинскому лидеру, что его публичные заявления вызвали резкое недовольство в Белом доме. Киеву приходится учитывать зависимость от американской поддержки

22 октября 2026, 08:20
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Кравцев Сергей

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер упрекнули Владимира Зеленского за резкие высказывания в адрес американского лидера во время переговоров в Осло. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом беседы.

«Трамп в ярости»: какой ультиматум посланники США поставили Зеленскому во время встречи

Владимир Зеленский, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Фото: из открытых источников

По данным издания, представители Вашингтона сообщили украинскому президенту, что его поведение вызвало ярость Трампа. Во время разговора Зеленский, как утверждается, не всегда соглашался с претензиями американской стороны и оспаривал отдельные замечания о своих публичных заявлениях.

В один из моментов украинский лидер, по информации газеты, возразил собеседникам: "Я никогда такого не говорил".

Тем не менее послание американских представителей, как отмечает NYT, было услышано. Зеленскому приходится учитывать, что дальнейшая поддержка США остается критически важной для Украины, которая продолжает противостоять российскому вторжению.

Издание обращает внимание на особенности дипломатического подхода Трампа: его жесткая риторика заставляет зарубежных лидеров осторожнее выстраивать отношения с Вашингтоном. Опасаясь негативной реакции американского президента, многие предпочитают избегать открытого противостояния с ним.

"Трамп требует уважения, редко проявляя его на деле", — говорится в материале. 

По оценке газеты, исключением становятся те, кто поддерживает его требования, а также лидеры, расположения которых он добивается, включая Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Зеленский ранее не раз публично отстаивал позицию Киева в отношениях с американской администрацией. Однако нынешний эпизод, если изложенная газетой информация точна, демонстрирует, насколько сложным становится баланс между защитой украинских интересов и сохранением поддержки ключевого союзника.

При этом публикация не свидетельствует о разрыве между Киевом и Вашингтоном. Скорее, она указывает на напряженность в переговорах и на то, что личные отношения лидеров могут влиять на дипломатический процесс вокруг завершения войны.

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Источник: https://www.nytimes.com/2026/10/21/us/politics/trumps-diplomacy-insults.html
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