Трамп кинув Путіна та Сі: який переділ ринку влаштували США

Американська компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) може отримати контроль над цілим рядом нафтових родовищ Венесуели, які раніше були під управлінням китайських та російських компаній. Про це Reuters повідомили два американські чиновники.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про частину із 14 нових контрактів, які Каракас передає NABEP у рамках масштабної нафтової угоди з Вашингтоном. Загалом американська компанія має отримати контроль над 17 нафтовими проектами, орієнтованими на подальші постачання венесуельської нафти до США.

Серед активів є родовища, якими раніше займалися China Concord Resources, Sinopec та China National Petroleum Corp. Назву ще однієї китайської компанії джерела Reuters не розкрили. Один із проектів до цього перебував під контролем російської компанії.

Умови угоди дають Вашингтону значний вплив на діяльність NABEP. Уряд США отримає 35% компанії та пільговий доступ до 20% її нафтовидобутку за собівартістю. На 80% видобутку, що залишилися, Держдепартамент США отримає право першочергової купівлі.

Крім того, американська сторона зможе блокувати рішення ради директорів NABEP. Більшість його членів мають бути громадянами США.

Таким чином, угода здатна серйозно змінити напрямок потоків венесуельської нафти. За словами одного з американських чиновників, частина видобутку з цих проектів раніше вирушала до Китаю. Тепер одним із головних покупців мають стати Сполучені Штати.

Президент Дональд Трамп раніше заявив, що в рамках домовленостей з Каракасом Вашингтон отримав доступ приблизно до 64 млрд. барелів підтверджених нафтових запасів Венесуели.

Якщо угода буде реалізована в заявленому обсязі, США отримають не лише додаткове джерело сировини, а й значно сильніші позиції у венесуельському нафтовому секторі. Водночас російські та китайські компанії ризикують втратити частину активів та колишнього впливу на найбільші нафтові ресурси країни.

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