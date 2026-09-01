Трамп кинул Путина и Си: какой передел рынка устроили США

Американская компания North American Blue Energy Partners (NABEP) может получить контроль над целым рядом нефтяных месторождений Венесуэлы, которые ранее находились под управлением китайских и российских компаний. Об этом Reuters сообщили два американских чиновника.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Речь идет о части из 14 новых контрактов, которые Каракас передает NABEP в рамках масштабного нефтяного соглашения с Вашингтоном. Всего американская компания должна получить контроль над 17 нефтяными проектами, ориентированными на дальнейшие поставки венесуэльской нефти в США.

Среди активов есть месторождения, которыми ранее занимались China Concord Resources, Sinopec и China National Petroleum Corp. Название еще одной китайской компании источники Reuters не раскрыли. Один из проектов до этого находился под контролем российской компании.

Условия соглашения дают Вашингтону серьезное влияние на деятельность NABEP. Правительство США получит 35% компании и льготный доступ к 20% ее нефтедобычи по себестоимости. На оставшиеся 80% добычи Госдепартамент США получит право первоочередной покупки.

Кроме того, американская сторона сможет блокировать решения совета директоров NABEP. Большинство его членов при этом должны быть гражданами США.

Таким образом, соглашение способно серьезно изменить направление потоков венесуэльской нефти. По словам одного из американских чиновников, часть добычи с этих проектов ранее отправлялась в Китай. Теперь же одним из главных покупателей должны стать Соединенные Штаты.

Президент Дональд Трамп ранее заявил, что в рамках договоренностей с Каракасом Вашингтон получил доступ примерно к 64 млрд баррелей подтвержденных нефтяных запасов Венесуэлы.

Если соглашение будет реализовано в заявленном объеме, США получат не только дополнительный источник сырья, но и значительно более сильные позиции в венесуэльском нефтяном секторе. Одновременно российские и китайские компании рискуют потерять часть активов и прежнего влияния на крупнейшие нефтяные ресурсы страны.

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