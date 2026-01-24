Трамп кидає виклик Путіну: що сталося

Зміна зовнішньополітичного курсу Вашингтона одночасно створює для Кремля нові можливості та додаткові ризики, змінюючи звичний баланс сил у світовій геополітиці та змушуючи Москву адаптуватися до більш жорсткої та непередбачуваної гри. Про це пише The New York Times.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Протягом багатьох років Росія послідовно збільшувала вплив, спираючись на військову силу, розвідувальні операції та активну дипломатію для отримання стратегічних переваг на міжнародній арені. Однак повернення Дональда Трампа до активної ролі у зовнішній політиці США вносить серйозні корективи до звичної для Кремля стратегії.

Останніми днями у Москві уважно стежили за резонансними заявами президента США, які поставили під питання єдність НАТО, зокрема, на тлі дискусій навколо Гренландії. За оцінкою видання, такий курс може бути вигідним Росії лише доти, доки інтереси сторін збігаються.

Аналітики зазначають, що меркантильний та транзакційний підхід США, підкріплений практично необмеженими військовими та економічними ресурсами, створює для Володимира Путіна складну та неоднозначну ситуацію. Колишній куратор російського спрямування в Раді нацбезпеки США Фіона Хілл вважає, що нинішній момент "повний як надій, так і небезпек" для Кремля.

За її словами, протягом майже двох десятиліть російський лідер прагнув послабити однополярний світ, однак за умов глобальної конкуренції без правил США об'єктивно перевершують Росію за масштабом впливу. Хілл підкреслює: проблема для Москви може полягати в тому, що Трамп спробує переграти Путіна його методами.

У Кремлі розраховують отримати вигоду з можливого потепління відносин із Вашингтоном, не відмовляючись при цьому від своїх вимог щодо України. Напруженість між США та Європою сприймається як стратегічний плюс, однак у Москві зберігається занепокоєння тим, як саме Вашингтон використовуватиме свою силу в регіонах, що становлять для Росії особливий інтерес.

