Главная Новости Общество события Трамп бросает вызов Путину: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп бросает вызов Путину: что произошло

Смена внешнеполитической логики США может ослабить Запад, но одновременно ставит Россию перед куда более жестким и непредсказуемым соперником

24 января 2026, 07:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Изменение внешнеполитического курса Вашингтона одновременно создает для Кремля новые возможности и дополнительные риски, меняя привычный баланс сил в мировой геополитике и вынуждая Москву адаптироваться к более жесткой и непредсказуемой игре. Об этом пишет The New York Times.

Трамп бросает вызов Путину: что произошло

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На протяжении многих лет Россия последовательно наращивала влияние, опираясь на военную силу, разведывательные операции и активную дипломатию для получения стратегических преимуществ на международной арене. Однако возвращение Дональда Трампа к активной роли во внешней политике США вносит серьезные коррективы в привычную для Кремля стратегию.

В последние дни в Москве внимательно следили за резонансными заявлениями президента США, которые поставили под вопрос единство НАТО, в том числе на фоне дискуссий вокруг Гренландии. По оценке издания, такой курс может быть выгоден России лишь до тех пор, пока интересы сторон совпадают.

Аналитики отмечают, что меркантильный и транзакционный подход США, подкрепленный практически неограниченными военными и экономическими ресурсами, создает для Владимира Путина сложную и неоднозначную ситуацию. Бывший куратор российского направления в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл считает, что нынешний момент "полон как надежд, так и опасностей" для Кремля.

По ее словам, на протяжении почти двух десятилетий российский лидер стремился ослабить однополярный мир, однако в условиях глобальной конкуренции без правил США объективно превосходят Россию по масштабу влияния. Хилл подчеркивает: проблема для Москвы может заключаться в том, что Трамп попытается переиграть Путина его же методами.

В Кремле рассчитывают извлечь выгоду из возможного потепления отношений с Вашингтоном, не отказываясь при этом от своих требований по Украине. Напряженность между США и Европой воспринимается как стратегический плюс, однако в Москве сохраняется обеспокоенность тем, как именно Вашингтон будет использовать свою силу в регионах, представляющих для России особый интерес.

Читайте также на портале "Комментарии" — тайные переговоры: в ISW рассказали, что действительно обсуждают США, Украина и РФ.




Источник: https://www.nytimes.com/2026/01/23/world/europe/trump-putin-russia-us-greenland.html
