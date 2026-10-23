Трамп хоче саміт із Кім Чен Ином: Пхеньян виставляє жорсткі умови

Надії Дональда Трампа відновити прямий діалог із Кім Чен Ином стикаються із серйозними перешкодами. Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, американські та південнокорейські чиновники вважають, що ймовірність зустрічі президента США з лідером КНДР до кінця року знижується. При цьому Пхеньян, як стверджують співрозмовники агентства, не готовий погоджуватись на саміт без виконання низки жорстких умов.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових питань може стати пом'якшення західних санкцій. Кім Чен Ин розуміє, що Вашингтон має намір обговорювати обмеження північнокорейської ядерної програми, проте сам Пхеньян поки не демонструє помітного ентузіазму щодо нової зустрічі. Для північнокорейського керівництва переговори можуть стати інструментом отримання поступок, а не приводом відмовитися від ядерних амбіцій.

Трамп вже має досвід особистих контактів із Кім Чен Ином. У 2018 та 2019 роках він став першим чинним президентом США, який зустрівся з лідером Північної Кореї. Тоді сторони намагалися досягти дипломатичного врегулювання, проте саміти не призвели до суттєвого прогресу у питанні денуклеаризації.

Наразі американський президент, за повідомленнями ЗМІ, розраховує провести переговори з Кім Чен Ыном під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського співробітництва у Китаї у листопаді. Заради організації зустрічі Трамп, як повідомлялося, звертався за сприянням до голови КНР Сі Цзіньпіна, який підтримує тісні зв'язки з Пхеньяном.

Однак навіть участь Пекіна поки що не гарантувала результату: за даними джерел, Сі Цзіньпін не зміг підтвердити, що північнокорейський лідер погодиться на переговори.

Таким чином, можливий саміт залишається під сумнівом. Вашингтон зацікавлений у відновленні діалогу щодо ядерної програми КНДР, тоді як Пхеньян, судячи з наявної інформації, не поспішає йти на контакт без відчутних поступок із боку Заходу.

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