Трамп хочет саммит с Ким Чен Ыном: Пхеньян выставляет жесткие условия

Надежды Дональда Трампа возобновить прямой диалог с Ким Чен Ыном сталкиваются с серьезными препятствиями. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, американские и южнокорейские чиновники считают, что вероятность встречи президента США с лидером КНДР до конца года снижается. При этом Пхеньян, как утверждают собеседники агентства, не готов соглашаться на саммит без выполнения ряда жестких условий.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Одним из ключевых вопросов может стать смягчение западных санкций. Ким Чен Ын понимает, что Вашингтон намерен обсуждать ограничения северокорейской ядерной программы, однако сам Пхеньян пока не демонстрирует заметного энтузиазма в отношении новой встречи. Для северокорейского руководства переговоры могут стать инструментом получения уступок, а не поводом для отказа от ядерных амбиций.

Трамп уже имеет опыт личных контактов с Ким Чен Ыном. В 2018 и 2019 годах он стал первым действующим президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи. Тогда стороны пытались добиться дипломатического урегулирования, однако саммиты не привели к существенному прогрессу в вопросе денуклеаризации.

Теперь американский президент, по сообщениям СМИ, рассчитывает провести переговоры с Ким Чен Ыном во время саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Китае в ноябре. Ради организации встречи Трамп, как сообщалось, обращался за содействием к председателю КНР Си Цзиньпину, который поддерживает тесные связи с Пхеньяном.

Однако даже участие Пекина пока не гарантировало результат: по данным источников, Си Цзиньпин не смог подтвердить, что северокорейский лидер согласится на переговоры.

Таким образом, возможный саммит остается под вопросом. Вашингтон заинтересован в возобновлении диалога по ядерной программе КНДР, тогда как Пхеньян, судя по имеющейся информации, не спешит идти на контакт без ощутимых уступок со стороны Запада.

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