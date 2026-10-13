Ким Чен Ын готов к встрече с Трампом: показал оружие, которым может ударить по США

Северная Корея продемонстрировала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-20", которая, по утверждению Пхеньяна, способна достичь территории США. Презентация состоялась на открытии Музея оборонной революции, которое посетил лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ри Соль Чжу и дочерью Чжу Э. Об этом сообщает Reuters.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

Особое внимание аналитиков привлекла экспозиция возле пусковой установки. Генеральный секретарь Корейского форума по обороне и безопасности Шин Чон-у предположил, что конструкция ракеты может указывать на возможность оснащения несколькими боеголовками. Однако сама демонстрация не является независимым подтверждением всех заявленных характеристик оружия.

На выставке также разместили карту предполагаемой дальности ракеты. Она охватывает не только материковую часть США, но и удаленные регионы мира, включая Австралию, Южную Америку и Ближний Восток.

Открытие постоянного музея проходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной встрече с Ким Чен Ыном во время предстоящей поездки в Азию. При этом Пхеньян продолжает публично демонстрировать развитие военного потенциала.

По мнению профессора Института исследований Дальнего Востока Университета Кеннам Лим Эул-Чуля, переход от временных выставок к постоянной экспозиции имеет символическое значение. Таким образом северокорейское руководство представляет развитие ядерных и ракетных программ как одно из ключевых достижений правления Кима.

Военная активность страны не ограничилась музейной презентацией. Северокорейские власти сообщили об испытании тактической баллистической ракеты, проведенном 12 октября. По официальной версии, запуск должен был подтвердить техническое совершенствование одного из важных компонентов системы.

В тот же день военные Южной Кореи заявили о запуске нескольких баллистических ракет в сторону моря у восточного побережья КНДР. По данным, приведенным в публикации, это был уже четвертый ракетный запуск страны за месяц.

Совпадение дипломатических сигналов Вашингтона с демонстрацией новых вооружений подчеркивает сложность возможных переговоров. Даже если встреча Трампа и Кима состоится, Пхеньян пока не дает публичных оснований считать, что готов отказаться от наращивания ракетного потенциала.

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