Кім Чен Ин готовий до зустрічі з Трампом: показав зброю, якою може вдарити по США

Північна Корея продемонструвала міжконтинентальну балістичну ракету Хвасон-20, яка, за твердженням Пхеньяна, здатна досягти території США. Презентація відбулася на відкритті Музею оборонної революції, яке відвідав лідер КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною Рі Соль Чжу та донькою Чжу Е. Про це повідомляє Reuters.

Кім Чен Ин. Фото: з відкритих джерел

Особливої уваги аналітиків привернула експозиція біля пускової установки. Генеральний секретар Корейського форуму з питань оборони та безпеки Шин Чон-у припустив, що конструкція ракети може вказувати на можливість оснащення кількома боєголовками. Проте сама демонстрація не є незалежним підтвердженням усіх заявлених характеристик зброї.

На виставці також розмістили карту передбачуваної дальності ракети. Вона охоплює не лише материкову частину США, а й віддалені регіони світу, включаючи Австралію, Південну Америку та Близький Схід.

Відкриття постійного музею відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про можливу зустріч із Кім Чен Ыном під час майбутньої поїздки до Азії. При цьому Пхеньян продовжує публічно демонструвати розвиток військового потенціалу.

На думку професора Інституту досліджень Далекого Сходу Університету Кеннам Лім Еул-Чуля, перехід від тимчасових виставок до постійної експозиції має символічне значення. Таким чином, північнокорейське керівництво представляє розвиток ядерних і ракетних програм як одне з ключових досягнень правління Кіма.

Військова активність країни не обмежилася музейною презентацією. Північнокорейська влада повідомила про випробування тактичної балістичної ракети, проведеного 12 жовтня. За офіційною версією, запуск мав би підтвердити технічне вдосконалення одного з важливих компонентів системи.

Того ж дня військові Південної Кореї заявили про запуск кількох балістичних ракет у бік моря біля східного узбережжя КНДР. За даними, наведеними в публікації, це вже четвертий ракетний запуск країни за місяць.

Збіг дипломатичних сигналів Вашингтона з демонстрацією нових озброєнь наголошує на складності можливих переговорів. Навіть якщо зустріч Трампа та Кіма відбудеться, Пхеньян поки що не дає публічних підстав вважати, що готовий відмовитися від нарощування ракетного потенціалу.

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