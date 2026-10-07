Трамп готує важливу розмову з Путіним: що стане головною темою

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має намір провести телефонну розмову із російським президентом Володимиром Путіним. Серед тем, які обговорюються американською стороною, виявилася ситуація навколо можливої нагоди легеневої чуми в Іркутській області.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Дуже скоро", — відповів Трамп на запитання про те, коли відбудеться його розмова з Путіним. При цьому американський президент не розкривав подробиці можливого контакту.

На питання про те, що американська розвідка знає про ситуацію в Росії, Трамп заявив, що США проводять "надто глибокі обговорення" цієї теми. За його словами, додаткова інформація може з'явитися вже найближчим часом.

Напередодні президент США також говорив про готовність Вашингтона надати Росії допомогу у зв'язку з можливим спалахом захворювання. Трамп назвав чуму тяжкою хворобою та наголосив на небезпеці її збудників.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик поширення захворювання за межі Росії як дуже низький. В організації заявили, що підтримують контакти з російською владою та стежать за ситуацією.

Про можливий випадок легеневої чуми стало відомо після смерті 28-річної лаборантки Іркутського протичумного інституту. Жінка померла у лікарні Шелехова у ніч проти 2 жовтня. За даними російських ЗМІ, незадовго до цього вона могла розбити пробірку із збудником легеневої чуми.

Після контакту із померлою близько 200 осіб було ізольовано. Однак офіційного підтвердження діагнозу чуми російська влада поки не надала. Смерть співробітниці протичумної установи офіційно пояснюють пневмонією невідомого походження.

На цьому тлі майбутня розмова Трампа і Путіна може стати одним із перших прямих контактів лідерів на тлі повідомлень про можливий спалах небезпечного захворювання. Будь-яких подробиць про зміст майбутньої розмови сторони поки що не розкрили.

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