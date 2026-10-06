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Может ли чума из России попасть в Украину: эпидемиолог назвала главный риск

Эпидемиолог объяснила, может ли легочная чума из России попасть в Украину из-за третьих стран и международных путешествий.

6 октября 2026, 23:00
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Slava Kot

Потенциальное распространение чумы из России в Украину остается маловероятным, однако полностью исключать занесение инфекции через третьи страны нельзя. Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, комментируя возможные риски для украинцев.

Может ли чума из России попасть в Украину: эпидемиолог назвала главный риск

Может ли чума из России попасть в Украину

Наталья Виноград заявила, что отсутствие прямого сообщения с Россией уменьшает вероятность внесения инфекции, но не устраняет ее полностью. из-за войны значительно изменились миграционные потоки, а международные поездки создают дополнительные возможности для перемещения инфекционных заболеваний.

Особенность легочной чумы состоит в коротком инкубационном периоде. По словам эксперта, он может составлять всего один-два дня. Человек в это время может не иметь симптомов и выглядеть вполне здоровым, но уже быть инфицированным.

"Сегодня 8 часов и можно быть на другом континенте в состоянии абсолютно клинически здорового человека. Но человек уже инфицирован и переносит проблему на другую территорию", – пояснила Виноград.

Потому потенциальный путь занесения чумы в Украину может проходить не непосредственно из России, а через другие государства. Как пример, эпидемиолог привела ситуацию, когда украинцы во время заграничной поездки могут контактировать с гражданами России. Если заражение произошло до появления симптомов, человек может продолжить путешествие и пересечь границу до того, как заболеет.

Напомним, что в начале октября стало известно о смерти 28-летней работницы научно-исследовательского института по борьбе с чумой в Иркутской области Дарьи Шипиловой. По сообщениям, после инцидента с пробиркой, которая могла содержать возбудитель чумы, около 200 человек приняли под медицинское наблюдение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США сравнили смерть в институте чумы РФ со сценарием Чернобыля.



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