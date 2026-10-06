Чи може чума з Росії потрапити в Україну: епідеміологиня назвала головний ризик

Потенційне поширення чуми з Росії в Україну залишається малоймовірним, однак повністю виключати занесення інфекції через треті країни не можна. Про це заявила епідеміологиня Наталія Виноград, коментуючи можливі ризики для українців.

Чи може чума з Росії потрапити в Україну

Наталія Виноград заявила, що відсутність прямого сполучення з Росією зменшує ймовірність занесення інфекції, але не усуває її повністю. Через війну значно змінилися міграційні потоки, а міжнародні поїздки створюють додаткові можливості для переміщення інфекційних захворювань.

Особливість легеневої чуми полягає в короткому інкубаційному періоді. За словами експертки, він може становити лише один-два дні. Людина в цей час може не мати симптомів і виглядати цілком здоровою, але вже бути інфікованою.

"Сьогодні 8 годин і можна бути на іншому континенті в стані абсолютно клінічно здорової людини. Але людина вже інфікована і переносить проблему на іншу територію", — пояснила Виноград.

Тому потенційний шлях занесення чуми в Україну може проходити не безпосередньо з Росії, а через інші держави. Як приклад епідеміологиня навела ситуацію, коли українці під час закордонної поїздки можуть контактувати з громадянами Росії. Якщо зараження відбулося до появи симптомів, людина може продовжити подорож і перетнути кордон до того, як захворіє.

Нагадаємо, що на початку жовтня стало відомо про смерть 28-річної працівниці науково-дослідного інституту боротьби з чумою в Іркутській області Дар’ї Шипілової. За повідомленнями, після інциденту з пробіркою, яка могла містити збудник чуми, близько 200 людей взяли під медичний нагляд.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США порівняли смерть в інституті чуми РФ зі сценарієм Чорнобиля.