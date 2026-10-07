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Трамп готовит важный разговор с Путиным: что станет главной темой

Президент США заявил о предстоящем телефонном контакте с российским лидером и сообщил, что Вашингтон проводит «слишком глубокие обсуждения» ситуации в Иркутской области

7 октября 2026, 07:23
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Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Среди тем, которые обсуждаются американской стороной, оказалась ситуация вокруг возможного случая легочной чумы в Иркутской области.

Трамп готовит важный разговор с Путиным: что станет главной темой

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Очень скоро", — ответил Трамп на вопрос о том, когда состоится его разговор с Путиным. При этом американский президент не стал раскрывать подробности возможного контакта.

На вопрос о том, что американской разведке известно о ситуации в России, Трамп заявил, что США проводят "слишком глубокие обсуждения" этой темы. По его словам, дополнительная информация может появиться уже в ближайшее время.

Накануне президент США также говорил о готовности Вашингтона оказать России помощь в связи с возможной вспышкой заболевания. Трамп назвал чуму тяжелой болезнью и отметил опасность ее возбудителей.

При этом Всемирная организация здравоохранения оценивает риск распространения заболевания за пределы России как "очень низкий". В организации заявили, что поддерживают контакты с российскими властями и следят за ситуацией.

О возможном случае легочной чумы стало известно после смерти 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института. Женщина умерла в больнице Шелехова в ночь на 2 октября. По данным российских СМИ, незадолго до этого она могла разбить пробирку с возбудителем легочной чумы.

После контакта с умершей около 200 человек были изолированы. Однако официального подтверждения диагноза чумы российские власти пока не предоставили. Смерть сотрудницы противочумного учреждения официально объясняют пневмонией неизвестного происхождения.

На этом фоне предстоящий разговор Трампа и Путина может стать одним из первых прямых контактов лидеров на фоне сообщений о возможной вспышке опасного заболевания. Каких-либо подробностей о содержании будущего разговора стороны пока не раскрыли.

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