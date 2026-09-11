Товари, валюта й авто на сотні мільйонів: митники показали масштаби порушень

За перші шість місяців 2026 року українські митниці виявили 6009 порушень митних правил. Загальна вартість товарів та інших предметів, які стали фігурантами таких справ, склала майже 2,58 млрд грн. Про це йдеться у відповіді Державної митної служби України на журналістський запит інтернет-порталу "Коментарі".

Митниця

Майже у половині тисяч випадків справа не обмежилася фіксацією порушення. За даними митної служби, у 2437 справах предмети правопорушень були тимчасово вилучені. Їхня загальна вартість становила майже 400,95 млн грн.

Найбільшу частину вилученого майна склали промислові товари. На них припало понад 295,12 млн грн, тобто переважна частина вартості всіх предметів, вилучених у рамках проваджень за порушення митних правил.

Ще понад 62,25 млн грн становили продовольчі товари. Окремо митники вилучали валюту – її загальна вартість перевищила 5,2 млн грн.

Фігурантами митних справ ставали й транспортні засоби. За перше півріччя їх було тимчасово вилучено на суму 38,31 млн грн.

Таким чином, лише за шість місяців митні органи зафіксували порушення, пов’язані з майном на мільярди гривень. Водночас сума безпосередньо вилучених предметів значно менша – близько 401 млн грн, оскільки далеко не в кожній справі вилучення майна є необхідним або можливим.

У відповіді на журналістський запит Держмитслужба навела загальні показники за січень-червень 2026 року. Деталізований перелік 20 найпоширеніших категорій товарів із кількістю випадків та їхньою вартістю у наданій статистиці не зазначений.

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