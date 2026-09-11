Товары, валюта и авто на сотни миллионов: таможенники показали масштабы нарушений

За первые шесть месяцев 2026 года украинские таможни обнаружили 6009 нарушений таможенных правил. Общая стоимость товаров и других предметов, ставших фигурантами таких дел, составила почти 2,58 млрд грн. Об этом говорится в ответе Государственной таможенной службы Украины на журналистский запрос интернет-портала "Комментарии".

Таможня

Почти в половине тысяч случаев дело не ограничилось фиксацией возбуждения. По данным таможенной службы, по 2437 делам предметы правонарушений были временно изъяты. Их общая стоимость составила около 400,95 млн грн.

Наибольшую часть изъятого имущества составили промышленные товары. На них пришлось более 295,12 млн грн, то есть подавляющая часть стоимости всех предметов, изъятых в рамках производств за нарушение таможенных правил.

Еще более 62,25 млн. грн. составляли продовольственные товары. Отдельно таможенники изымали валюту – ее общая стоимость превысила 5,2 млн. грн.

Фигурантами таможенных дел становились и транспортные средства. За первое полугодие они были временно изъяты на сумму 38,31 млн грн.

Таким образом, только через шесть месяцев таможенные органы зафиксировали нарушения, связанные с имуществом на миллиарды гривен. В то же время сумма непосредственно изъятых предметов значительно меньше – около 401 млн грн, поскольку далеко не в каждом деле изъятие имущества необходимо или возможно.

В ответе на журналистский запрос Гостаможслужба привела общие показатели за январь-июнь 2026 года. Подробный перечень 20 наиболее распространенных категорий товаров с количеством случаев и их стоимостью в данной статистике не указан.

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