Тотальний блекаут у Києві: до жителів столиці звернулися з важливою заявою

Попри регулярні удари РФ по енергетичній інфраструктурі, повного знеструмлення столиці не передбачається. Відключення електроенергії можливі, але про катастрофічні наслідки наразі не йдеться. Про це заявив перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКГ Олексій Кучеренко в ефірі телеканалу "Київ24".

Фото: з відкритих джерел

За словами народного депутата, енергопостачання Києва напряму залежить від надійності захисту ключових енергетичних об’єктів. Проте, наголосив він, столиця має одну з найсильніших систем протиповітряної оборони в Україні.

"Киянам треба хвилюватися в останню чергу. У порівнянні з Харковом, Сумською областю, Одесою — Київ захищений як ніхто. Давайте правді в очі дивитися. Ключовий захист ППО — саме над Києвом. Так, атаки потужні, але збити ракети тут значно легше", — заявив Кучеренко.

Водночас він нагадав, що Київ не виробляє достатньо електроенергії для власних потреб, а тому є залежним від зовнішніх джерел живлення.

"Київ залежить від станції неподалік, яку постійно атакують. Також місто отримує електроенергію від Рівненської та Хмельницької АЕС через лінії НЕК „Укренерго“. Тобто все залежить від того, наскільки будуть захищені саме ці об’єкти", — пояснив депутат.

Щодо прогнозів на осінньо-зимовий період, Кучеренко висловив стриманий оптимізм.

"Катастрофи не буде. Можуть бути графіки, можуть бути обмеження. Якщо удари матимуть наслідки — це можливо, але не критично", — підсумував він.

