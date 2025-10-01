logo_ukra

У "ЛНР" вже благають Путіна про допомогу через кризу: що відбувається

Керівник окупаційної адміністрації Луганщини Леонід Пасічник звернувся до Путіна з проханням про фінансову підтримку інвесторів у вугільній промисловості.

1 жовтня 2025, 14:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Леонід Пасічник, який очолює самопроголошену "Луганську народну республіку", звернувся до кремлівського диктатора Володимира Путіна з проханням допомогти у вирішенні критичної економічної проблеми. Йдеться про забезпечення фінансування для інвесторів, задіяних у вугільному секторі на окупованій території.

У "ЛНР" вже благають Путіна про допомогу через кризу: що відбувається

Фото: з відкритих джерел

Зокрема, підтримка потрібна компаніям "Торговий дім "Донські вугілля"" та "Промислова група "Родина"", повідомляє російське видання РБК.

Через відсутність необхідного фінансування ці підприємства не можуть реалізувати інвестиційні проєкти в орендованих шахтах, а також затримують виплату зарплат працівникам.

У повідомленні вказано, що з місцевого бюджету вже було виділено понад мільярд рублів на тимчасові позики, спрямовані на покриття зарплат. Проте цих коштів недостатньо для стабільної роботи.

У разі, якщо підприємства не отримають повноцінного кредитування, влада "ЛНР" може змушена буде закрити та законсервувати шахти. Такий сценарій потребуватиме додаткового фінансування з федерального бюджету РФ — близько 25,6 мільярда рублів до кінця 2028 року.

Нагадаємо, ще навесні цього року стало відомо, що низка російських компаній, які орендували 15 вугільних шахт у тимчасово окупованих районах Донеччини та Луганщини, відмовилися від дев’яти з них.

Причиною такого рішення, як писали The Moscow Times, стала економічна недоцільність: у нинішніх умовах світових цін на вугілля та значних витрат розробка родовищ виявилася нерентабельною.

Серед орендарів — компанія "Імпекс-Дон", яка керувала двома шахтами на території окупованої Донеччини, та "Донські вугілля", які мали сім шахт у "ЛНР".

Як вже писали "Коментарі", російські війська й надалі мають на меті заволодіти повними територіями Донецької та Луганської областей, тому в найближчі місяці зосередять основні зусилля на Покровському та Добропільському напрямах, повідомив начальник Генштабу ЗСУ, генерал-майор Андрій Гнатов.



