Возглавляющий самопровозглашенную "Луганскую народную республику" Леонид Пасечник обратился к кремлевскому диктатору Владимиру Путину с просьбой помочь в решении критической экономической проблемы. Речь идет об обеспечении финансирования для инвесторов, задействованных в угольном секторе на оккупированной территории.

Фото: из открытых источников

В частности, поддержка необходима компаниям "Торговый дом "Донские угли"" и "Промышленная группа "Семья"", сообщает российское издание РБК.

Из-за отсутствия необходимого финансирования, эти предприятия не могут реализовать инвестиционные проекты в арендованных шахтах, а также задерживают выплату зарплат работникам.

В сообщении указано, что из местного бюджета уже было выделено более миллиарда рублей на временные ссуды, направленные на покрытие зарплат. Однако этих средств недостаточно для стабильной работы.

В случае, если предприятия не получат полноценного кредитования, власти "ЛНР" могут будут вынуждены закрыть и законсервировать шахты. Такой сценарий потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета РФ – около 25,6 миллиарда рублей до конца 2028 года.

Напомним, еще весной этого года стало известно, что ряд российских компаний, арендовавших 15 угольных шахт во временно оккупированных районах Донбасса и Луганской области, отказались от девяти из них.

Причиной такого решения, как писали The Moscow Times, стала экономическая нецелесообразность: в нынешних условиях мировых цен на уголь и значительные затраты разработка месторождений оказалась нерентабельной.

Среди арендаторов — компания "Импекс-Дон", которая управляла двумя шахтами на территории оккупированной Донбасса, и "Донские угли", которые имели семь шахт в "ЛНР".

Как уже писали "Комментарии", российские войска и дальше цель завладеть полными территориями Донецкой и Луганской областей, поэтому в ближайшие месяцы сосредоточат основные усилия на Покровском и Добропольском направлениях, сообщил начальник Генштаба ВСУ, генерал-майор Андрей Гнатов.