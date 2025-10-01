Тотальный блекаут в Киеве: к жителям столицы обратились с важным заявлением

Несмотря на регулярные удары РФ по энергетической инфраструктуре, полное обесточивание столицы не предполагается. Отключения электроэнергии возможны, но о катастрофических последствиях речь пока не идет. Об этом заявил первый заместитель главы парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко в эфире телеканала "Киев24".

По словам народного депутата, энергоснабжение Киева напрямую зависит от надежности защиты ключевых энергетических объектов. Однако, отметил он, у столицы одна из сильнейших систем противовоздушной обороны в Украине.

"Киевлянам нужно волноваться в последнюю очередь. По сравнению с Харьковом, Сумской областью, Одессой — Киев защищен как никто. Давайте правде в глаза смотреть. Ключевая защита ПВО — именно над Киевом. Да, атаки мощные, но сбить ракеты здесь значительно легче", — заявил Кучеренко.

В то же время он напомнил, что Киев не производит достаточно электроэнергии для собственных нужд, а потому зависим от внешних источников питания.

"Киев зависит от станции неподалеку, которую постоянно атакуют. Также город получает электроэнергию от Ровенской и Хмельницкой АЭС через линии НЭК "Укрэнерго". То есть, все зависит от того, насколько будут защищены именно эти объекты", — пояснил депутат.

По прогнозам на осенне-зимний период, Кучеренко выразил сдержанный оптимизм.

"Катастрофы не будет. Могут быть графики, могут быть ограничения. Если удары будут иметь последствия — это возможно, но не критично", — подытожил он.

