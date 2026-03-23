Тотальна деградація: журналіст закликав покарати українців через фатальний вибір у 2019 році

Журналіст Віталій Портников заявив, що управлінська система України переживає серйозну деградацію з 2019 року, а ефективність парламенту істотно знизилася. На його думку, якщо виборці 2019 року не усвідомлять наслідки свого вибору, ця тенденція триватиме, що особливо небезпечно під час повномасштабної війни.

"Українська управлінська система деградує з 2019 року, ще й у небезпечний для держави воєнний час. В результаті маємо ситуацію, коли депутати кажуть, щоб їм платили зарплату, або інакше вони не будуть натискати на кнопки", – підкреслив Портников.

Він зазначив, що навіть воєнний час, який мав би підвищити відповідальність парламентарів, не змінює суті проблеми: депутати часто повертаються до формального "штампування" рішень, не виконуючи своїх безпосередніх функцій.

"Люди, які йшли до парламенту, мали усвідомлювати, що брати участь у цій лотереї означає вміти писати закони або створювати команди, здатні це робити, обговорювати чужі законопроєкти, висувати кандидатів на посади міністрів, формувати уряд у коаліції", – наголосив журналіст.

За його словами, президент повинен зосереджуватися на зовнішній політиці та обороні, не втручаючись у сфери, що не належать до його компетенції.

Портников підкреслив, що деградація державного управління особливо небезпечна під час війни, адже парламент втрачає здатність ефективно діяти. Виборці 2019 року, за його словами, повинні брати пряму відповідальність за наслідки свого вибору.

"До моменту, поки виборці 2019 року не візьмуть на себе пряму відповідальність за те, що вони зробили, ми будемо деградувати з кожним роком, аж до зникнення української держави з політичної мапи світу", – заявив Портников.

