Журналист Виталий Портников заявил, что управленческая система Украины испытывает серьезную деградацию с 2019 года, а эффективность парламента существенно снизилась. По его мнению, если избиратели 2019 не осознают последствия своего выбора, эта тенденция будет продолжаться, что особенно опасно во время полномасштабной войны.

"Украинская управленческая система деградирует с 2019 года, еще и в опасное для государства военное время. В результате есть ситуация, когда депутаты говорят, чтобы им платили зарплату, или иначе они не будут нажимать на кнопки", — подчеркнул Портников.

Он отметил, что даже военное время, которое должно повысить ответственность парламентариев, не меняет сути проблемы: депутаты часто возвращаются к формальной "штамповке" решений, не выполняя своих непосредственных функций.

"Люди, которые шли в парламент, должны осознавать, что участвовать в этой лотерее означает уметь писать законы или создавать команды, способные это делать, обсуждать чужие законопроекты, выдвигать кандидатов на должности министров, формировать правительство в коалиции", — подчеркнул журналист.

По его словам, президент должен сосредотачиваться на внешней политике и обороне, не вмешиваясь в сферы, не относящиеся к его компетенции.

Портников подчеркнул, что деградация государственного управления особенно опасна во время войны, поскольку парламент теряет способность эффективно действовать. Избиратели 2019, по его словам, должны брать прямую ответственность за последствия своего выбора.

"До момента пока избиратели 2019 года не возьмут на себя прямую ответственность за то, что они сделали, мы будем деградировать с каждым годом, вплоть до исчезновения украинского государства с политической карты мира", — заявил Портников.

