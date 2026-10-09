«Точно так само буде з Донбасом»: чому будь-які поступки Росії призведуть до втрати Харкова

Українська влада не має жодних юридичних чи фізичних інструментів для одностороннього припинення війни, допоки Російська Федерація зберігає свій наступальний потенціал. Будь-які спроби піти на компроміси чи територіальні поступки Кремлю призведуть лише до погіршення стратегічного становища України та нового масштабного наступу. Про це заявив командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко.

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Військовий наголосив, що агресор використовує переговори виключно для покращення власних позицій і вже має досвід порушення аналогічних угод.

"У випадку будь-яких поступок Росія каже наступним чином, дивіться, Сили оборони умовно відійшли на інші рубежі, Росія отримала бажаний результат по Донбасу, — моделює Федоренко дії ворога та зазначає, що заклики залучити міжнародні місії для контролю тиші є ілюзорними: — Хто? Миротворці не бувають там, де стріляють, а потенційно можуть стріляти жорстко, як це робить Російська Федерація".

Він нагадав, як під час дії Мінських домовленостей та розведення військ окупанти фальсифікували дані про нібито порушення з боку Києва, після чого моментально займали "сіру зону". За словами комбата, Москва робила це просто тому, що "могла з фізичної точки зору". Аналогічний обман повториться, якщо Україна погодиться на фіксацію фронту по поточній лінії.

Федоренко застеріг суспільство від небезпечних наративів, які просувають внутрішні деструктивні сили, вимагаючи миру за будь-яку ціну.

"Коли ви чуєте крик п'ятої колони всередині, коли є ті, хто кажуть, от війну треба завершити за будь-яку ціну. За яку ціну? Ціну капітуляції, — підкреслює офіцер, додаючи, що навіть гіпотетичний вихід на нові межі завершиться тим, що Путін знову звинуватить Україну в порушенні режиму припинення вогню: — Росія вже знаходиться на вигідних рубежах, в Росії є спроможності до продовження ударно-штурмових дій".

У результаті, отримавши стратегічну перевагу на Донбасі, Кремль почне висувати претензії на решту окупованих територій та вимагати створення так званих буферних зон на півночі країни. Федоренко резюмував, що продовження бойових дій із вигідніших для РФ позицій загрожує катастрофічними наслідками на землі й "може призвести до втрати міста Харків".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на закиди у тому, що він нібито підбурює українців припинити боротьбу. Політик запевнив, що ніколи не виступав за одностороннє складання зброї, а його бачення полягає у дипломатичних кроках, які здійснюються виключно у відповідь на дії ворога.