«Капітуляція почнеться, коли ми перестанемо домовлятися»: Гончаренко відповів на закиди про заклики «здатися»

Народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на закиди у тому, що він нібито підбурює українців припинити боротьбу. Політик запевнив, що ніколи не виступав за одностороннє складання зброї, а його бачення полягає у дипломатичних кроках, які здійснюються виключно у відповідь на дії ворога.

Олексій Гончаренко

За словами нардепа, здатися — це прийняти чужі умови без боротьби, тоді як його ініціатива передбачає обопільний рух назустріч. Водночас головною умовою для цього залишається міцний тил і сильний фронт.

"Опір — це фундамент мого плану, — наголосив Гончаренко, пояснюючи логіку своїх дій. — Він працює лише доти, доки ЗСУ тримають фронт. Якщо фронт посиплеться, з нами ніхто ні про що говорити не буде".

Парламентар переконаний, що за роки повномасштабного вторгнення окупаційним військам не вдалося розгромити українські сили. Зараз ситуація на передовій вирівнялася, що створює плацдарм для діалогу. За його словами, оскільки на полі бою зафіксовано паритет, де жодна зі сторін не може здобути остаточну перемогу, сьогодні "взагалі є про що домовлятися".

Гончаренко акцентував, що Україна продовжує посилювати інтеграцію з Північноатлантичним альянсом та модернізувати військо. Оскільки вітчизняні військові тримають щит для всієї Європи, фінансовий тягар має розділити європейський бюджет.

Поки Сили оборони стримують натиск, країна отримує дорогоцінні дні та місяці. Проте депутат закликає суспільство та владу не жити ілюзіями про швидкий крах ворога.

"Хлопці на фронті виграють нам час, — зауважував політик, закликаючи до реалізму. — Питання в тому, на що ми його витрачаємо. На чекання дива: чудо-зброї, розпаду Росії, приходу НАТО? Чи на пошук виходу, поки вони стоять?"

Резюмуючи, Гончаренко заявив, що реальна небезпека для держави криється не у самому факті перемовин, а у повній відмові від дипломатичного інструментарію у критичний момент.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після чергового масованого обстрілу українських міст вітчизняній дипломатії варто кардинально змінити підхід до комунікації з новою американською адміністрацією. Військовослужбовець та політичний аналітик Кирило Сазонов переконаний, що Києву слід запропонувати Білому дому серію точкових безпекових угод, які імпонують стилю ведення переговорів Дональда Трампа.