Украинские власти не имеют никаких юридических или физических инструментов для одностороннего прекращения войны, пока Российская Федерация сохраняет свой наступательный потенциал. Любые попытки пойти на компромиссы или территориальные уступки Кремлю приведут к ухудшению стратегического положения Украины и новому масштабному наступлению. Об этом заявил командир батальона беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й ОШБр Юрий Федоренко.

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Военный подчеркнул, что агрессор использует переговоры исключительно для улучшения собственных позиций и уже имеет опыт нарушения аналогичных соглашений.

"В случае любых уступок Россия говорит следующим образом, смотрите, Силы обороны условно отошли на другие рубежи, Россия получила желаемый результат по Донбассу, — моделирует Федоренко действия врага и отмечает, что призывы привлечь международные миссии для контроля тишины иллюзорны: — Кто? Миротворцы не бывают там, где стреляют, а потенциально могут стрелять жестко, как это делает Российская Федерация".

Он напомнил, как во время действия Минских договоренностей и разведения войск оккупанты фальсифицировали данные о якобы нарушениях со стороны Киева, после чего моментально занимали "серую зону". По словам комбата, Москва делала это просто потому, что могла с физической точки зрения. Аналогичный обман повторится, если Украина согласится на фиксацию фронта по текущей линии.

Федоренко предостерег общество от опасных нарративов, продвигающих внутренние деструктивные силы, требуя мира любой ценой.

"Когда вы слышите крик пятой колонны внутри, когда есть те, кто говорят, вот войну нужно завершить любой ценой. За какую цену? Цену капитуляции, — подчеркивает офицер, добавляя, что даже гипотетический выход на новые границы завершится тем, что Путин снова обвинит Украину в нарушении режима прекращения огня: — Россия уже находится на выгодных рубежах, у России есть возможности продолжить ударно-штурмовые действия".

В результате, получив стратегическое преимущество на Донбассе, Кремль начнет предъявлять претензии на остальные оккупированные территории и потребовать создания так называемых буферных зон на севере страны. Федоренко резюмировал, что продолжение боевых действий с более выгодных для РФ позиций чревато катастрофическими последствиями на земле и "может привести к потере города Харьков".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что народный депутат Алексей Гончаренко жестко отреагировал на упреки в том, что он якобы подстрекает украинцев прекратить борьбу. Политик заверил, что никогда не выступал за одностороннюю сборку оружия, а его видение заключается в дипломатических шагах, которые осуществляются исключительно в ответ на действия врага.