Тисячі людей в окупації чекають на порятунок: Україна наблизилася до домовленості

Україна та Росія розпочали узгодження останніх деталей евакуації мирних жителів з окупованої Олешківської громади Херсонської області на підконтрольну Києву територію. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі "Еспресо".

Голод в Олешках. Фото: із відкритих джерел

За словами омбудсмена, російська сторона прийняла до розгляду всі пропозиції, які раніше подали Україна. Наразі сторони обговорюють умови забезпечення режиму тиші та організацію безпечного виїзду цивільних.

"Ми приступаємо до узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші та евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а одразу на територію, яку контролює український уряд", — заявив Лубинець.

Йдеться не лише про Олешки, а й ще про шість прилеглих населених пунктів. За оцінками української сторони, у цих районах можуть залишатися близько 6 тисяч мирних жителів, зокрема до 200 дітей. Безпосередньо в Олешках, за попередніми даними, перебувають до 2 тисяч осіб.

Лубинець наголосив, що між сторонами залишаються невирішені питання, а переговори продовжуються щодня. Водночас він висловив сподівання, що найближчим часом вдасться отримати конкретні результати.

"Ми, на мій погляд, максимально просунулися вперед", — додав омбудсмен, не розкриваючи подробиць переговорного процесу.

Узгодження режиму тиші має стати важливою умовою безпечної евакуації людей із окупованої території. Однак поки що остаточних домовленостей не оголошено, а терміни проведення операції не уточнюються.

Для мешканців Олешківської громади, які продовжують перебувати під окупацією, подальший перебіг переговорів може мати вирішальне значення.

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