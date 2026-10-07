Россия готовит новую провокацию в Олешках: СБУ раскрыла сценарий постановочных видео

Российские военные готовят серию постановочных интервью с жителями временно оккупированных Олешек Херсонской области. По данным Службы безопасности Украины, эти материалы планируют использовать в рамках очередной информационно-психологической операции против Украины.

СБУ. Фото: из открытых источников

Как сообщили в СБУ, военнослужащие одного из подразделений армии РФ получили указание подготовить видеоролики с участием местных жителей. Их содержание уже фактически определено российской стороной.

В частности, людям на камеру должны приписать обвинения в адрес украинских Сил обороны. Они должны заявлять, будто ВСУ регулярно обстреливают город и препятствуют его снабжению. Кроме того, участники постановочных видео должны критиковать решения украинского военно-политического руководства и одновременно демонстрировать благодарность российским оккупантам.

По информации украинской спецслужбы, реализацию этой кампании российская сторона планирует на октябрь – начало ноября.

В СБУ считают, что таким образом Россия пытается воздействовать не только на жителей временно оккупированных территорий, но и на информационное пространство Украины. В условиях отсутствия заявленных результатов на поле боя противник, как отмечают в спецслужбе, стремится усилить психологическое давление и спровоцировать внутреннюю дестабилизацию.

Украинцев и представителей средств массовой информации призвали не воспринимать подобные ролики как достоверное свидетельство происходящего в городе. В СБУ советуют проверять подобные сообщения по официальным источникам, не доверять вражеским и пророссийским Telegram-каналам и не распространять непроверенные публикации.

Спецслужба заявила, что продолжает выявлять попытки российских военных и спецслужб проводить информационно-психологические операции против Украины.

Олешки остаются временно оккупированными. Ранее украинские военные во второй раз доставили туда гуманитарную помощь – около четырех тонн продуктов, медикаментов и наборов для детей.

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