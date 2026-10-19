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Тысячи людей в оккупации ждут спасения: Украина приблизилась к договоренности

Киев и Москва согласовывают режим тишины для эвакуации гражданских из Олешек и шести соседних населенных пунктов

19 октября 2026, 12:12
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Кравцев Сергей

Украина и Россия приступили к согласованию последних деталей эвакуации мирных жителей из оккупированной Олешковской общины Херсонской области на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Эспрессо".

Тысячи людей в оккупации ждут спасения: Украина приблизилась к договоренности

Голод в Олешках. Фото: из открытых источников

По словам омбудсмена, российская сторона приняла к рассмотрению все предложения, ранее представленные Украиной. Сейчас стороны обсуждают условия обеспечения режима тишины и организацию безопасного выезда гражданских.

"Мы приступаем к согласованию последних деталей по обеспечению режима тишины и эвакуации всех желающих не просто из Олешек, а сразу на территорию, контролируемую украинским правительством", — заявил Лубинец.

Речь идет не только об Олешках, но и еще о шести близлежащих населенных пунктах. По оценкам украинской стороны, в этих районах могут оставаться около 6 тысяч мирных жителей, в том числе до 200 детей. Непосредственно в Олешках, по предварительным данным, находятся до 2 тысяч человек.

Лубинец подчеркнул, что между сторонами остаются нерешенные вопросы, а переговоры продолжаются ежедневно. При этом он выразил надежду, что в ближайшее время удастся получить конкретные результаты.

"Мы, на мой взгляд, максимально продвинулись вперед", — добавил омбудсмен, не раскрывая подробностей переговорного процесса.

Согласование режима тишины должно стать важным условием безопасной эвакуации людей с оккупированной территории. Однако пока окончательные договоренности не объявлены, а сроки проведения операции не уточняются.

Для жителей Олешковской общины, которые продолжают находиться под оккупацией, дальнейший ход переговоров может иметь решающее значение.

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