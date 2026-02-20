«Тисяча Зеленського» зникає без попередження: кому дали останній шанс використати допомогу

Пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які отримали державну допомогу за програмою "Зимова підтримка" через Укрпошта, мають обмежений час, щоб використати кошти. Якщо 1 000 гривень не буде витрачена до кінця лютого, гроші автоматично анулюють. Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

Тисяча гривень від Зеленського. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про тих громадян, яким допомога була нарахована автоматично разом із пенсією або іншими соціальними виплатами через поштові відділення. Відповідно до рішення Кабінет Міністрів України, крайній термін використання коштів – 28 лютого 2026 року. Водночас у самій Укрпошті рекомендують не зволікати та скористатися допомогою до 25 лютого, щоб уникнути ризику втрати виплат.

Ці кошти не надходять на банківські картки, тому використати їх можна лише безпосередньо у відділеннях поштового оператора. Зокрема, гроші дозволено спрямувати на оплату комунальних послуг, придбання ліків і товарів українського виробництва, оплату поштових відправлень або передплату періодичних видань. Також передбачена можливість перерахування допомоги на підтримку Збройні сили України.

Обмеження стосуються двох категорій: пенсіонерів і отримувачів соцдопомоги, які отримали кошти автоматично, а також громадян, що подавали заявки через поштові відділення через відсутність доступу до цифрових сервісів.

Водночас для користувачів цифрового застосунку Дія встановлено інший дедлайн – вони можуть використати допомогу до 30 червня 2026 року. Для решти ж часу майже не залишилося – і після завершення терміну гроші повернуться до бюджету.

Читайте також на порталі "Коментарі" — пенсії під загрозою: переселенцям дали жорсткий дедлайн, виплати можуть зупинити вже навесні.



