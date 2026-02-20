Тысяча Зеленского исчезает без предупреждения: кому дали последний шанс использовать помощь

У пенсионеров и получателей социальных выплат, которые получили государственную помощь по программе "Зимняя поддержка" через Укрпочту, есть ограниченное время, чтобы использовать средства. Если 1000 гривен не будет потрачено до конца февраля, деньги автоматически аннулируют. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Тысяча гривен от Зеленского. Фото: из открытых источников

Речь идет о гражданах, которым помощь была начислена автоматически вместе с пенсией или другими социальными выплатами через почтовые отделения. В соответствии с решением Кабинета Министров Украины, крайний срок использования средств – 28 февраля 2026 года. В то же время, в самой Укрпочте рекомендуют не медлить и воспользоваться помощью до 25 февраля, чтобы избежать риска потери выплат.

Эти средства не поступают на банковские карты, поэтому использовать их можно только непосредственно в отделениях почтового оператора. В частности, деньги разрешено направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств и товаров украинского производства, оплату почтовых отправлений или подписку периодических изданий. Также предусмотрена возможность перечисления помощи в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Ограничения относятся к двум категориям: пенсионерам и получателям соцпомощи, получившим средства автоматически, а также гражданам, которые подавали заявки через почтовые отделения из-за отсутствия доступа к цифровым сервисам.

В то же время для пользователей цифрового приложения "Действия" установлен другой дедлайн — они могут использовать помощь до 30 июня 2026 года. Для остального времени почти не осталось – и по истечении срока деньги вернутся в бюджет.

