Тиша під час війни: чому для українців діє заборона аж до середини червня

З початку квітня і до середини червня в Україні триває офіційний "сезон тиші" — критично важливий період, коли представники фауни виховують молоде покоління. Фахівці заповідника наголошують: навіть незначний шум від людей може призвести до того, що птахи назавжди залишать своє потомство.

Останні п’ять років екосистема Хортиці перебуває під колосальним тиском. Через постійні ворожі обстріли на острові виникають масштабні пожежі, що знищують гектари заповідної землі та позбавляють тварин домівок. У таких умовах додаткове навантаження від безвідповідальних туристів стає критичним.

Через воєнний стан та безпекові ризики територія острова доступна лише частково. Для прогулянок відкрита виключно північно-східна сторона:

Козацьке коло;

Пагорб Єдності;

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ".

Вся південна частина острова перебуває під повною забороною для відвідування. Це пов’язано як із необхідністю забезпечити спокій диким тваринам, так і з міркуваннями безпеки самих містян.

Навіть у дозволених для прогулянок локаціях діє жорсткий регламент: категорично заборонено розпалювати багаття, з’їжджати автомобілями з асфальтованих доріг на траву, паркуватися поза межами спеціальних зон та створювати надмірний шум.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що з 10 квітня в Україні розпочинається період сезонних обмежень на вилов водних біоресурсів. Нерестова заборона охопить стратегічні водні артерії — річки Дніпро та Десна, а також шість найбільших водосховищ країни: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дністровське та Печенізьке. Варто зазначити, що на деяких об'єктах, зокрема на Дніпровському водосховищі, ці правила вже почали діяти.