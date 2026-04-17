Тишина во время войны: почему для украинцев действует запрет вплоть до середины июня

С начала апреля и до середины июня в Украине продолжается официальный сезон тишины — критически важный период, когда представители фауны воспитывают молодое поколение. Специалисты заповедника отмечают: даже незначительный шум людей может привести к тому, что птицы навсегда оставят свое потомство.

Иллюстративное фото

В последние пять лет экосистема Хортицы находится под колоссальным давлением. Из-за постоянных вражеских обстрелов на острове возникают масштабные пожары, уничтожающие гектары заповедной земли и лишающие животных домов. В таких условиях дополнительная нагрузка от безответственных туристов становится критической.

Из-за военного состояния и риска безопасности территория острова доступна частично. Для прогулок открыта исключительно северо-восточная сторона:

Казацкий круг;

Холмь Единства;

Историко-культурный комплекс "Запорожская Сечь".

Вся южная часть острова находится под полным запретом на посещение. Это связано как с необходимостью обеспечить покой диким животным, так и соображениями безопасности самих горожан.

Даже в разрешенных для прогулок локациях действует жесткий регламент: категорически запрещено разжигать костры, съезжать автомобилями с асфальтированных дорог на траву, парковаться вне специальных зон и создавать чрезмерный шум.

