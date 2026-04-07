Нові заборони для українців: що не можна буде з 10 квітня

З 10 квітня в Україні розпочинається період сезонних обмежень на вилов водних біоресурсів. Нерестова заборона охопить стратегічні водні артерії — річки Дніпро та Десна, а також шість найбільших водосховищ країни: Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам’янське, Дністровське та Печенізьке. Варто зазначити, що на деяких об'єктах, зокрема на Дніпровському водосховищі, ці правила вже почали діяти.

Для рибалок-аматорів залишаються певні можливості, проте з суворим дотриманням лімітів.

"Рибалити дозволено лише з берега і за межами нерестовищ. При цьому можна використовувати не більше 2 гачків або спінінг з однією штучною приманкою", — зазначається у правилах.

Водночас під суворою забороною залишається будь-який вилов безпосередньо у місцях нересту, підводне полювання та промисловий видобуток риби. Також на цей період обмежено рух моторних суден та інших транспортних засобів поза офіційними судновими ходами.

Порушникам варто пам’ятати про юридичну відповідальність.

"За порушення нерестових обмежень передбачені штрафи та відшкодування збитків", — нагадують фахівці.

Контролюючі органи посилюють патрулювання водойм, щоб забезпечити належні умови для відтворення рибних популяцій у 2026 році.

