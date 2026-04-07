Новые запреты для украинцев: что нельзя будет с 10 апреля

С 10 апреля в Украине начинается период сезонных ограничений на отлов водных биоресурсов. Нерестовый запрет охватит стратегические водные артерии — реки Днепр и Десна, а также шесть крупнейших водохранилищ страны: Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское, Днестровское и Печенежское. Следует отметить, что на некоторых объектах, в частности, на Днепровском водохранилище, эти правила уже начали действовать.

Для рыбаков-любителей остаются определенные возможности, однако со строгим соблюдением лимитов.

"Лов рыбы разрешены только с берега и за пределами нерестилищ. При этом можно использовать не более 2 крючков или спиннинг с одной искусственной приманкой", — говорится в правилах.

В то же время под строгим запретом остается любой отлов непосредственно в местах нереста, подводная охота и промысловая добыча рыбы. Также на этот период ограничено движение моторных судов и других транспортных средств вне официальных судовых ходов.

Нарушителям следует помнить о юридической ответственности.

"За нарушение нерестовых ограничений предусмотрены штрафы и возмещение ущерба", — напоминают специалисты.

Контролирующие органы усиливают патрулирование водоемов, чтобы обеспечить надлежащие условия для воспроизводства рыбных популяций в 2026 году.

Отметим, портал "Комментарии" писал, что в селе Колки Дубровицкой территориальной общины Ровенской области продолжается масштабная поисковая операция на воде. Спасатели, полиция и местные жители уже вторые сутки пытаются найти двух малолетних братьев, пропавших вблизи реки, оставшись без присмотра взрослых.