Двоє братів 3-х та 4-х років пропали: тривають масштабні пошуки

У селі Колки Дубровицької територіальної громади Рівненської області триває масштабна пошукова операція на воді. Рятувальники, поліція та місцеві мешканці вже другу добу намагаються знайти двох малолітніх братів, які зникли поблизу річки, залишившись без нагляду дорослих.

Розшук чотирирічної дитини на Рівненщині

Пошуки хлопчиків 2021 та 2023 років народження розпочалися одразу після надходження повідомлення про їхнє зникнення. На жаль, перші результати обстеження акваторії виявилися трагічними.

Як повідомили в ДСНС, "05 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата — дитини 2023 року народження". Доля старшого хлопчика наразі залишається невідомою.

На місці події продовжують працювати фахівці. Станом на зараз "пошуки старшого хлопчика (2021 р.н.) тривають безперервно". Рятувальники закликають батьків бути максимально пильними та не залишати дітей самих поблизу водойм, аби запобігти подібним нещасним випадкам.

