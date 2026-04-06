Головна Новини Суспільство події Двоє братів 3-х та 4-х років пропали: тривають масштабні пошуки
Двоє братів 3-х та 4-х років пропали: тривають масштабні пошуки

Залишилися без нагляду біля річки: на Рівненщині другу добу шукають двох маленьких хлопчиків

6 квітня 2026, 15:53
Автор:
Недилько Ксения

У селі Колки Дубровицької територіальної громади Рівненської області триває масштабна пошукова операція на воді. Рятувальники, поліція та місцеві мешканці вже другу добу намагаються знайти двох малолітніх братів, які зникли поблизу річки, залишившись без нагляду дорослих.

Розшук чотирирічної дитини на Рівненщині

Пошуки хлопчиків 2021 та 2023 років народження розпочалися одразу після надходження повідомлення про їхнє зникнення. На жаль, перші результати обстеження акваторії виявилися трагічними.

Як повідомили в ДСНС, "05 квітня під час обстеження акваторії річки виявили та підняли на поверхню тіло молодшого брата — дитини 2023 року народження". Доля старшого хлопчика наразі залишається невідомою.

На місці події продовжують працювати фахівці. Станом на зараз "пошуки старшого хлопчика (2021 р.н.) тривають безперервно". Рятувальники закликають батьків бути максимально пильними та не залишати дітей самих поблизу водойм, аби запобігти подібним нещасним випадкам.

Раніше портал "Коментарі" писав, що поліція Криворізького району розшукує групу неповнолітніх, які одночасно зникли. За офіційними даними, "17 березня близько 18:30 підлітки пішли з навчального закладу та наразі їх місцеперебування невідоме".

Правоохоронці надали перелік розшукуваних дітей: Денис Лебідь (17 років); Ірина Каменєва (16 років); Артем Науменко (16 років); Олександр Огли (15 років); Микита Огли (16 років). Поліцейські закликають громадян бути пильними та звертати увагу на підлітків, які можуть перебувати у громадських місцях, на вокзалах або в транспорті. "Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування неповнолітніх", терміново зверніться до відділення поліції №9 Криворізького РУП.



