Два брата 3-х и 4-х лет пропали: продолжаются масштабные поиски
Два брата 3-х и 4-х лет пропали: продолжаются масштабные поиски

Остались без присмотра у реки: на Ровенщине вторые сутки ищут двух маленьких мальчиков

6 апреля 2026, 15:53
Автор:
Недилько Ксения

В селе Колки Дубровицкой территориальной громады Ровенской области идет масштабная поисковая операция на воде. Спасатели, полиция и местные жители уже вторые сутки пытаются найти двух малолетних братьев, пропавших вблизи реки, оставшись без присмотра взрослых.

Розыск четырехлетнего ребенка в Ровенской области

Поиски мальчиков 2021 и 2023 годов рождения начались сразу после поступления сообщения об их исчезновении. К сожалению, первые результаты обследования акватории оказались трагическими.

Как сообщили в ГСЧС, "05 апреля при обследовании акватории реки обнаружили и подняли на поверхность тело младшего брата — ребенка 2023 года рождения". Судьба старшего мальчика пока остается неизвестной.

На месте происшествия продолжают работать специалисты. На сегодня "поиски старшего мальчика (2021 г.р.) продолжаются непрерывно". Спасатели призывают родителей быть максимально бдительными и не оставлять детей вблизи водоемов, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.

Ранее портал "Комментарии" писал, что полиция Криворожского района разыскивает группу одновременно пропавших несовершеннолетних. По официальным данным, "17 марта около 18:30 подростки ушли из учебного заведения и сейчас их местонахождение неизвестно".

Правоохранители предоставили перечень разыскиваемых детей: Денис Лебедь (17 лет); Ирина Каменева (16 лет); Артём Науменко (16 лет); Александр Оглы (15 лет); Никита Оглы (16 лет). Полицейские призывают граждан быть бдительными и обращать внимание на подростков, которые могут находиться в общественных местах, на вокзалах или транспорте. "Если вам известна какая-либо информация о местонахождении несовершеннолетних", срочно обратитесь в отделение полиции №9 Криворожского РУП.



