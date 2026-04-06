Два брата 3-х и 4-х лет пропали: продолжаются масштабные поиски

В селе Колки Дубровицкой территориальной громады Ровенской области идет масштабная поисковая операция на воде. Спасатели, полиция и местные жители уже вторые сутки пытаются найти двух малолетних братьев, пропавших вблизи реки, оставшись без присмотра взрослых.

Розыск четырехлетнего ребенка в Ровенской области

Поиски мальчиков 2021 и 2023 годов рождения начались сразу после поступления сообщения об их исчезновении. К сожалению, первые результаты обследования акватории оказались трагическими.

Как сообщили в ГСЧС, "05 апреля при обследовании акватории реки обнаружили и подняли на поверхность тело младшего брата — ребенка 2023 года рождения". Судьба старшего мальчика пока остается неизвестной.

На месте происшествия продолжают работать специалисты. На сегодня "поиски старшего мальчика (2021 г.р.) продолжаются непрерывно". Спасатели призывают родителей быть максимально бдительными и не оставлять детей вблизи водоемов, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.

