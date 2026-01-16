Тіло сина Кадирова евакуюють літаком до Москви

Рубрики
Ткачова Марія
Літак Рамзана Кадирова Airbus ACJ319 з бортовим номером RA-73417 пізно ввечері вилетів із Грозного. Виліт відбувся близько 23:25. Перед цим борт лише кілька годин тому прибув до Чечні з Дубая — орієнтовно о 19:00.
ДТП з участю сина Кадирова
Вже о 22:25 літак знову піднявся в повітря та взяв курс у бік Каспійського моря. Така траєкторія зазвичай використовується під час перельотів у напрямку Москви.
Раніше того ж вечора з Грозного у бік столиці РФ вилетів літак Ан-148 МЧС Росії з бортовим номером RA-61717. Відомо, що цей борт оснащений шістьма медико-евакуаційними модулями та використовується як "летючий госпіталь".
Згідно з даними авіаційного моніторингу, цей літак вилетів із Москви до Грозного близько 17:00, приземлився на Кавказі приблизно о 19:30, а вже о 22:40 знову вилетів у напрямку Москви.
Раніше з’являлася інформація про ДТП за участю Адама Кадирова. За даними джерел, автомобіль, у якому перебував 18-річний син глави Чечні, рухався першим у кортежі з дуже високою швидкістю. За кермом нібито перебував сам Адам Кадиров, а машина врізалася в огорожу.
За інформацією інших джерел, Адам Кадиров прийшов до тями та був доставлений до аеропорту Грозного разом із лікарями. Повідомляється, що його стан не викликає серйозних побоювань у медиків.