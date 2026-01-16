Тіло сина Кадирова евакуюють літаком до Москви

Літак Рамзана Кадирова Airbus ACJ319 з бортовим номером RA-73417 пізно ввечері вилетів із Грозного. Виліт відбувся близько 23:25. Перед цим борт лише кілька годин тому прибув до Чечні з Дубая — орієнтовно о 19:00.

ДТП з участю сина Кадирова

Вже о 22:25 літак знову піднявся в повітря та взяв курс у бік Каспійського моря. Така траєкторія зазвичай використовується під час перельотів у напрямку Москви.

Раніше того ж вечора з Грозного у бік столиці РФ вилетів літак Ан-148 МЧС Росії з бортовим номером RA-61717. Відомо, що цей борт оснащений шістьма медико-евакуаційними модулями та використовується як "летючий госпіталь".

Згідно з даними авіаційного моніторингу, цей літак вилетів із Москви до Грозного близько 17:00, приземлився на Кавказі приблизно о 19:30, а вже о 22:40 знову вилетів у напрямку Москви.

Раніше з’являлася інформація про ДТП за участю Адама Кадирова. За даними джерел, автомобіль, у якому перебував 18-річний син глави Чечні, рухався першим у кортежі з дуже високою швидкістю. За кермом нібито перебував сам Адам Кадиров, а машина врізалася в огорожу.

За інформацією інших джерел, Адам Кадиров прийшов до тями та був доставлений до аеропорту Грозного разом із лікарями. Повідомляється, що його стан не викликає серйозних побоювань у медиків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці Чечні Грозному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю кортежу Адама Кадирова — сина глави регіону Рамзана Кадирова. Про це повідомляють опозиційні чеченські джерела.

За наявною інформацією, кортеж спричинив серйозну аварію, внаслідок якої постраждала значна кількість людей. Повідомляється, що сам Адам Кадиров був доставлений до лікарні у важкому стані.

