logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.41

EUR/UAH

50.44

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Тіло сина Кадирова евакуюють літаком до Москви
commentss НОВИНИ Всі новини

Тіло сина Кадирова евакуюють літаком до Москви

Літак Рамзана Кадирова вночі вилетів із Грозного у напрямку Каспійського моря, що зазвичай передує рейсам до Москви

16 січня 2026, 23:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Літак Рамзана Кадирова Airbus ACJ319 з бортовим номером RA-73417 пізно ввечері вилетів із Грозного. Виліт відбувся близько 23:25. Перед цим борт лише кілька годин тому прибув до Чечні з Дубая — орієнтовно о 19:00.

Тіло сина Кадирова евакуюють літаком до Москви

ДТП з участю сина Кадирова

Вже о 22:25 літак знову піднявся в повітря та взяв курс у бік Каспійського моря. Така траєкторія зазвичай використовується під час перельотів у напрямку Москви.

Раніше того ж вечора з Грозного у бік столиці РФ вилетів літак Ан-148 МЧС Росії з бортовим номером RA-61717. Відомо, що цей борт оснащений шістьма медико-евакуаційними модулями та використовується як "летючий госпіталь".

Згідно з даними авіаційного моніторингу, цей літак вилетів із Москви до Грозного близько 17:00, приземлився на Кавказі приблизно о 19:30, а вже о 22:40 знову вилетів у напрямку Москви.

Раніше з’являлася інформація про ДТП за участю Адама Кадирова. За даними джерел, автомобіль, у якому перебував 18-річний син глави Чечні, рухався першим у кортежі з дуже високою швидкістю. За кермом нібито перебував сам Адам Кадиров, а машина врізалася в огорожу.

За інформацією інших джерел, Адам Кадиров прийшов до тями та був доставлений до аеропорту Грозного разом із лікарями. Повідомляється, що його стан не викликає серйозних побоювань у медиків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у столиці Чечні Грозному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю кортежу Адама Кадирова — сина глави регіону Рамзана Кадирова. Про це повідомляють опозиційні чеченські джерела.
За наявною інформацією, кортеж спричинив серйозну аварію, внаслідок якої постраждала значна кількість людей. Повідомляється, що сам Адам Кадиров був доставлений до лікарні у важкому стані.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/agentstvonews/13525
Теги:

Новини

Всі новини