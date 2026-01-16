Син Кадирова потрапив в страшне ДТП

У столиці Чечні Грозному сталася дорожньо-транспортна пригода за участю кортежу Адама Кадирова — сина глави регіону Рамзана Кадирова. Про це повідомляють опозиційні чеченські джерела.

Син кадирова в тяжкому стані

За наявною інформацією, кортеж спричинив серйозну аварію, внаслідок якої постраждала значна кількість людей. Повідомляється, що сам Адам Кадиров був доставлений до лікарні у важкому стані.

Деталі інциденту офіційна влада не коментує. Кількість постраждалих та обставини аварії наразі уточнюються.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що г лава Чечні рамзан кадиров опублікував відео, зняте в автомобілі, щоб спростувати інформацію про серйозні проблеми зі здоров’ям. У ролику, опублікованому в Instagram, він заявляє, що перебуває не в лікарні, та іронічно коментує чутки про свій стан.

На відео кадиров говорить, що "спецслужби дуже погано працюють", реагуючи на повідомлення про його нібито госпіталізацію. Таким чином він намагається довести, що інформація про відмову нирок не відповідає дійсності. Раніше у вихідні воєнна розвідка України повідомила, що кадиров перебуває в лікарні через відмову нирок. Ця інформація спричинила широкий резонанс і активне обговорення в медіапросторі. Російські ЗМІ вже тривалий час пишуть про серйозні проблеми зі здоров’ям кадирова. За їхніми даними, йдеться про некроз підшлункової залози, який вважається невиліковним захворюванням. При цьому глава Чечні регулярно намагається публічно спростовувати подібні повідомлення. Останнім часом кадиров помітно змінився зовні та почав з’являтися на публічних заходах із тростиною, що лише посилює увагу до теми його стану здоров’я.

