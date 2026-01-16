Сын Кадырова попал в страшное ДТП

В столице Чечни Грозном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа Адама Кадырова — сына главы региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщают оппозиционные чеченские источники.

Сын Кадырова в тяжелом состоянии

По имеющейся информации, кортеж вызвал серьезную аварию, в результате которой пострадало значительное количество людей. Сообщается, что сам Адам Кадыров был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Детали инцидента официальные власти не комментируют. Количество пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что глава Чечни рамзан кадыров опубликовал видео, снятое в автомобиле, чтобы опровергнуть информацию о серьезных проблемах со здоровьем. В ролике, опубликованном в Instagram, он заявляет, что находится не в больнице и иронически комментирует слухи о своем состоянии.

На видео кадыров говорит, что "спецслужбы очень плохо работают", реагируя на сообщения о его якобы госпитализации. Таким образом, он пытается доказать, что информация об отказе почек не соответствует действительности. Ранее в выходные военная разведка Украины сообщила, что кадыров находится в больнице из-за отказа почек. Эта информация вызвала широкий резонанс и активное обсуждение в медиапространстве. Российские СМИ уже долгое время пишут о серьезных проблемах со здоровьем кадырова. По их данным, речь идет о некрозе поджелудочной железы, который считается неизлечимым заболеванием. При этом глава Чечни регулярно пытается публично опровергать подобные сообщения. В последнее время кадыров заметно изменился снаружи и начал появляться на публичных мероприятиях с тростью, что усиливает внимание к теме его состояния здоровья.

