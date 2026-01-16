logo

Тело сына Кадырова эвакуируют самолетом в Москву
commentss НОВОСТИ Все новости

Тело сына Кадырова эвакуируют самолетом в Москву

Самолет Рамзана Кадырова ночью вылетел из Грозного в направлении Каспийского моря, обычно предшествующего рейсам в Москву

16 января 2026, 23:25
Ткачова Марія

Самолет Рамзана Кадырова Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 поздно вечером вылетел из Грозного. Вылет произошел около 23:25. Перед этим борт всего несколько часов назад прибыл в Чечню из Дубая — ориентировочно в 19:00.

Тело сына Кадырова эвакуируют самолетом в Москву

ДТП с участием сына Кадырова

Уже в 22:25 самолет снова поднялся в воздух и взял курс в сторону Каспийского моря. Такая траектория обычно используется при перелетах в направлении Москвы.

Ранее в тот же вечер из Грозного в сторону столицы РФ вылетел самолет Ан-148 МЧС России с бортовым номером RA-61717. Известно, что этот борт оснащен шестью медико-эвакуационными модулями и используется как летучий госпиталь.

Согласно данным авиационного мониторинга, этот самолет вылетел из Москвы в Грозный около 17:00, приземлился на Кавказе примерно в 19:30, а уже в 22:40 снова вылетел в направлении Москвы.

Ранее появлялась информация о ДТП с участием Адама Кадырова. По данным источников, автомобиль, в котором находился 18-летний сын главы Чечни, двигался первым в кортеже с очень высокой скоростью. За рулем якобы находился сам Адам Кадыров, а машина врезалась в ограждение.

По информации других источников, Адам Кадыров пришел в себя и был доставлен в аэропорт Грозного вместе с врачами. Сообщается, что его состояние не вызывает серьезных опасений у медиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в столице Чечни Грозном произошло дорожно-транспортное происшествие с участием кортежа Адама Кадырова — сына главы региона Рамзана Кадырова. Об этом сообщают оппозиционные чеченские источники.
По имеющейся информации, кортеж вызвал серьезную аварию, в результате которой пострадало значительное количество людей. Сообщается, что сам Адам Кадыров был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.



Источник: https://t.me/agentstvonews/13525
