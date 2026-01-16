Тело сына Кадырова эвакуируют самолетом в Москву

Самолет Рамзана Кадырова Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 поздно вечером вылетел из Грозного. Вылет произошел около 23:25. Перед этим борт всего несколько часов назад прибыл в Чечню из Дубая — ориентировочно в 19:00.

ДТП с участием сына Кадырова

Уже в 22:25 самолет снова поднялся в воздух и взял курс в сторону Каспийского моря. Такая траектория обычно используется при перелетах в направлении Москвы.

Ранее в тот же вечер из Грозного в сторону столицы РФ вылетел самолет Ан-148 МЧС России с бортовым номером RA-61717. Известно, что этот борт оснащен шестью медико-эвакуационными модулями и используется как летучий госпиталь.

Согласно данным авиационного мониторинга, этот самолет вылетел из Москвы в Грозный около 17:00, приземлился на Кавказе примерно в 19:30, а уже в 22:40 снова вылетел в направлении Москвы.

Ранее появлялась информация о ДТП с участием Адама Кадырова. По данным источников, автомобиль, в котором находился 18-летний сын главы Чечни, двигался первым в кортеже с очень высокой скоростью. За рулем якобы находился сам Адам Кадыров, а машина врезалась в ограждение.

По информации других источников, Адам Кадыров пришел в себя и был доставлен в аэропорт Грозного вместе с врачами. Сообщается, что его состояние не вызывает серьезных опасений у медиков.

