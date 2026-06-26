«Ти тримаєш мій всесвіт»: Командир «Птахів Мадяра» зворушливо розповів про кохання до своєї дружини

Відомий український військовий та засновник підрозділу "Птахи Мадяра" Роберт Бровді (позивний "Мадяр") поділився у соцмережах теплим сімейним знімком з дружиною та розповів про особливу річницю. Подружжя святкує 30-річчя спільного життя — перлинне весілля, з яких понад чотири роки пара разом виборює перемогу на фронті.

Роберт "Мадяр" Бровді з дружиною

Військовий наголосив, що повномасштабне вторгнення не зруйнувало їхні почуття, а лише зробило їх сильнішими. За його словами, випробування перетворили сімейні роки на справжню міцну коштовність.

"Перли загартувалися", — зазначив командир, додаючи, що за плечима вже три десятиліття шлюбу. — "З котрих 4+ на війні".

Роберт Бровді підкреслив, що навіть у найтяжчих умовах справжні почуття не згасають. Вони набувають іншої форми, де романтика поступається місцем міцній підтримці.

"Кохання під час війни живе, а не просто існує", — зізнається військовий, зауважуючи, що реальність на передовій далека від романтичних шаблонів. — "Хоч не про квіти".

Обраниця командира вже давно стала невіддільною частиною його бойового шляху та всього підрозділу. Вони ділять не лише побут, а й важкі військові будні.

"Берегиня та Крила підрозділу", — з ніжністю пише "Мадяр", звертаючись до своєї супутниці. — "Ти тримаєш мій всесвіт".

Жінка приїхала на фронт до чоловіка ще 22 червня 2022 року і відтоді більше не залишала передову. Вже восени того ж року вона офіційно мобілізувалася до лав Збройних Сил України, увійшовши до складу тоді ще тактичної групи. На її плечах лежить колосальна відповідальність: патронатна служба, щоденне важке психологічне навантаження, турбота про бійців та підтримка родин у хвилини трагедій. Командир називає її роботу справжнім "фронтом милосердя".

Попереду у пари — 31-ша річниця, яку в народі називають сонячним або смаглявим весіллям. Роберт Бровді висловив сподівання, що це свято вони зможуть зустріти на звільнених територіях. Він закликав продовжувати боротьбу, адже зараз українські захисники мають реальну можливість повернути під контроль держави Кримський півострів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські військові розробили чіткий план дій на випадок розширення агресії з боку північного сусіда. Командування СБС запевнило, що оборонні сили мають детальний перелік стратегічних об'єктів на ворожій території і готові до рішучої вогневої відповіді.