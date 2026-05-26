Попередження Лукашенку від «Мадяра»: Україна готова миттєво атакувати ворожі позиції в разі наступу з півночі

Українські військові розробили чіткий план дій на випадок розширення агресії з боку північного сусіда. Командування новоствореного роду військ запевнило, що оборонні сили мають детальний перелік стратегічних об'єктів на ворожій території і готові до рішучої вогневої відповіді.

"Мадяр" і Лукашенко

"Україна визначила перші 500 цілей на території Білорусі", — офіційно повідомив командувач Сил безпілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За словами військового керівника, цей список є превентивним заходом і чітким сигналом для самопроголошеного мінського режиму. Українські безпілотні комплекси готові до негайного ураження військової інфраструктури, якщо білоруська армія перетне кордон.

Вогневе ураження буде активоване лише за умови, "якщо Лукашенко наважиться вступити у війну на боці рф", — чітко окреслив червоні лінії командувач СБС.

Ця заява пролунала на тлі постійних маневрів та агресивної риторики білоруського керівництва. Наразі українська розвідка та підрозділи БПЛА тримають під постійним вогневим контролем усі ключові військові бази, аеродроми та логістичні вузли на території Білорусі, які Росія може використати для повторного наступу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що військово-політичне керівництво Білорусі посилило агресивну риторику на адресу України, виступаючи на майданчику підконтрольної Кремлю організації ОДКБ у Москві. Мінськ намагається сформувати міжнародне алібі та активно шукає формальний привід для можливого нападу на Україну, тиражуючи заяви про масовані порушення свого повітряного простору.