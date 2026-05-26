logo

BTC/USD

76347

ETH/USD

2083.3

USD/UAH

44.28

EUR/UAH

51.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Лукашенко от «Мадяра»: Украина готова мгновенно атаковать вражеские позиции в случае наступления с севера
commentss НОВОСТИ Все новости

Лукашенко от «Мадяра»: Украина готова мгновенно атаковать вражеские позиции в случае наступления с севера

«Если решится вступить в войну»: Роберт Бровди заявил об утвержденном перечне целей на белорусской территории

26 мая 2026, 18:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Украинские военные разработали четкий план действий по расширению агрессии со стороны северного соседа. Командование новосозданного рода войск заверило, что оборонные силы имеют детальный перечень стратегических объектов на вражеской территории и готовы к решительному огневому ответу.

Лукашенко от «Мадяра»: Украина готова мгновенно атаковать вражеские позиции в случае наступления с севера

"Мадяр" и Лукашенко

"Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси", — официально сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По словам военного руководителя, этот список является превентивной мерой и четким сигналом для самопровозглашенного минского режима. Украинские беспилотные комплексы готовы к немедленному поражению военной инфраструктуры, если белорусская армия пересечет границу.

Огненное поражение будет активировано только при условии, "если Лукашенко решится вступить в войну на стороне России", — четко обозначил красные линии командующий СБС.

Это заявление прозвучало на фоне постоянных маневров и агрессивной риторики белорусского руководства. В настоящее время украинская разведка и подразделения БПЛА держат под постоянным огневым контролем все ключевые военные базы, аэродромы и логистические узлы на территории Беларуси, которые Россия может использовать для повторного наступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военно-политическом руководстве Беларуси усилили агрессивную риторику в адрес Украины, выступая на площадке подконтрольной Кремлю организации ОДКБ в Москве. Минск пытается сформировать международное алиби и активно ищет формальный повод для возможного нападения на Украину, тиражируя заявления о массированных нарушениях своего воздушного пространства.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости