Украинские военные разработали четкий план действий по расширению агрессии со стороны северного соседа. Командование новосозданного рода войск заверило, что оборонные силы имеют детальный перечень стратегических объектов на вражеской территории и готовы к решительному огневому ответу.

"Мадяр" и Лукашенко

"Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси", — официально сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

По словам военного руководителя, этот список является превентивной мерой и четким сигналом для самопровозглашенного минского режима. Украинские беспилотные комплексы готовы к немедленному поражению военной инфраструктуры, если белорусская армия пересечет границу.

Огненное поражение будет активировано только при условии, "если Лукашенко решится вступить в войну на стороне России", — четко обозначил красные линии командующий СБС.

Это заявление прозвучало на фоне постоянных маневров и агрессивной риторики белорусского руководства. В настоящее время украинская разведка и подразделения БПЛА держат под постоянным огневым контролем все ключевые военные базы, аэродромы и логистические узлы на территории Беларуси, которые Россия может использовать для повторного наступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военно-политическом руководстве Беларуси усилили агрессивную риторику в адрес Украины, выступая на площадке подконтрольной Кремлю организации ОДКБ в Москве. Минск пытается сформировать международное алиби и активно ищет формальный повод для возможного нападения на Украину, тиражируя заявления о массированных нарушениях своего воздушного пространства.