Недилько Ксения
Украинские военные разработали четкий план действий по расширению агрессии со стороны северного соседа. Командование новосозданного рода войск заверило, что оборонные силы имеют детальный перечень стратегических объектов на вражеской территории и готовы к решительному огневому ответу.
"Мадяр" и Лукашенко
"Украина определила первые 500 целей на территории Беларуси", — официально сообщил командующий Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.
По словам военного руководителя, этот список является превентивной мерой и четким сигналом для самопровозглашенного минского режима. Украинские беспилотные комплексы готовы к немедленному поражению военной инфраструктуры, если белорусская армия пересечет границу.
Огненное поражение будет активировано только при условии, "если Лукашенко решится вступить в войну на стороне России", — четко обозначил красные линии командующий СБС.
Это заявление прозвучало на фоне постоянных маневров и агрессивной риторики белорусского руководства. В настоящее время украинская разведка и подразделения БПЛА держат под постоянным огневым контролем все ключевые военные базы, аэродромы и логистические узлы на территории Беларуси, которые Россия может использовать для повторного наступления.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в военно-политическом руководстве Беларуси усилили агрессивную риторику в адрес Украины, выступая на площадке подконтрольной Кремлю организации ОДКБ в Москве. Минск пытается сформировать международное алиби и активно ищет формальный повод для возможного нападения на Украину, тиражируя заявления о массированных нарушениях своего воздушного пространства.