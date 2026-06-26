Известный украинский военный и основатель подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди (позывной "Мадяр") поделился в соцсетях теплым семейным снимком с женой и рассказал об особой годовщине. Супруги празднуют 30-летие совместной жизни — жемчужную свадьбу, из которых более четырех лет пара вместе борется за победу на фронте.

Роберт "Мадяр" Бровди с супругой

Военный подчеркнул, что полномасштабное вторжение не разрушило их чувства, а лишь сделало их сильнее. По его словам, испытания превратили семейные годы в настоящую крепкую драгоценность.

"Жемчуг закалился", — отметил командир, добавляя, что за плечами уже три десятилетия брака. — "Из которых 4+ на войне".

Роберт Бровди подчеркнул, что даже в самых трудных условиях настоящие чувства не угасают. Они приобретают другую форму, где романтика уступает место прочной поддержке.

"Любовь во время войны живет, а не просто существует", — признается военный, отмечая, что реальность на передовой далека от романтических шаблонов. – "Хотя не о цветах".

Избранник командира уже давно стал неотделимой частью его боевого пути и всего подразделения. Они делят не только быт, но и тяжелые военные будни.

"Берегиня и Крылья подразделения", — с нежностью пишет "Мадяр", обращаясь к своей спутнице. — "Ты держишь мою вселенную".

Женщина приехала на фронт к мужчине еще 22 июня 2022 и с тех пор больше не покидала передовую. Уже осенью того же года она официально мобилизовалась в ряды Вооруженных Сил Украины, войдя в тогда еще тактическую группу. На ее плечах лежит колоссальная ответственность: патронатная служба, ежедневная тяжелая психологическая нагрузка, забота о бойцах и поддержка семей в минуты трагедий. Командир называет ее работу настоящим "фронтом милосердия".

Впереди у пары — 31-я годовщина, которую в народе называют солнечной или смуглой свадьбой. Роберт Бровди выразил надежду, что этот праздник они смогут встретить на освобожденных территориях. Он призвал продолжать борьбу, ведь сейчас у украинских защитников реальная возможность вернуть под контроль государства Крымский полуостров.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские военные разработали четкий план действий на случай расширения агрессии со стороны северного соседа. Командование СБС заверило, что оборонные силы имеют детальный перечень стратегических объектов на вражеской территории и готовы к решительному огневому ответу.