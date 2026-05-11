Головна Новини Суспільство події Тепло перед «стрибком» у холоди: Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди з 13 травня
commentss НОВИНИ Всі новини

Тепло перед «стрибком» у холоди: Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди з 13 травня

Дощі для «аграріїв» та штормовий вітер: синоптик розповіла, чого чекати від вівторка

11 травня 2026, 18:01
Недилько Ксения

Вівторок, 12 травня, стане останнім по-справжньому теплим днем перед хвилею похолодання. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що завтра стовпчики термометрів ще піднімуться до комфортних позначок, проте атмосферний фронт принесе довгоочікувані опади.

Ілюстративне фото

За словами експерта, "завтра, 12-го травня, буде тепла погода з найближчої перспективи, вдень +20+24 градуси". Проте насолоджуватися сонечком доведеться не скрізь — більшість областей (Захід, Центр, Північ та частина Сходу) накриють дощі з грозами. Пані Наталка жартома зазначає, що запит на вологу зараз величезний: "У мене часом складається враження, що моя стрічка — клуб втаємничених винятково аграріїв-професіоналів".

Особливості погоди на 12 травня:

  • Температура: в середньому +19...+23°C. Винятком стане Закарпаття, де буде несподівано прохолодно — лише +13...+17°C.
  • Вітер: переважно південний, але на Заході — північно-західний. Швидкість 7-12 м/с, можливі небезпечні штормові пориви.
  • Київ: у столиці очікується до +20°C, можливий дощ із грозою. Вода у Дніпрі поблизу міста прогрілася до 14 градусів.

Проте радіти теплу доведеться недовго. Вже у середу, 13 травня, синоптична ситуація кардинально зміниться. Як попереджає Діденко, "бо вже 13-го травня вам не сподобається, градуси присядуть до +11+14-ти". Різке похолодання омине лише східні регіони, тому українцям радять заздалегідь підготувати теплий одяг.

Також Укргідрометцентр прогнозує похолодання з 15 по 16 травня:

Тепло перед «стрибком» у холоди: Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди з 13 травня - фото 2

Температурний режим

  • Західні області: Температура повітря коливається в межах +19...+21°C вдень (на Закарпатті — до +21°C). Вночі досить прохолодно: від +4°C (Івано-Франківськ) до +6°C (Луцьк, Рівне).
  • Північні та Центральні області: Денний максимум становить +19...+21°C. Нічні показники тримаються на рівні +7...+9°C.
  • Південні області та Крим: Найтепліші ночі очікуються саме тут — до +10...+12°C. Вдень повітря прогріється до +19...+22°C.
  • Східні області: Регіон залишається найтеплішим. У Краматорську та Харкові вдень очікується до +22...+24°C, вночі — +9...+11°C.

Опади та хмарність

  • Перемінна хмарність: Спостерігається на більшій частині території України. Сонце періодично визиратиме з-за хмар у більшості центральних, південних та східних міст.
  • Опади: Карта показує ймовірність невеликих дощів у західному регіоні (зокрема, Ужгород, Львів, Луцьк, Рівне), а також поодинокі опади на Півночі (Чернігів, Суми) та Сході (Харків, Луганськ).

Загалом 16 травня прогнозується як комфортний весняний день без екстремальних температур. Найбільш сонячна погода (без символів дощу) очікується в смузі від Одеси через Кропивницький до Дніпра та Запоріжжя.

