Тепло перед «стрибком» у холоди: Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди з 13 травня

Вівторок, 12 травня, стане останнім по-справжньому теплим днем перед хвилею похолодання. Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що завтра стовпчики термометрів ще піднімуться до комфортних позначок, проте атмосферний фронт принесе довгоочікувані опади.

За словами експерта, "завтра, 12-го травня, буде тепла погода з найближчої перспективи, вдень +20+24 градуси". Проте насолоджуватися сонечком доведеться не скрізь — більшість областей (Захід, Центр, Північ та частина Сходу) накриють дощі з грозами. Пані Наталка жартома зазначає, що запит на вологу зараз величезний: "У мене часом складається враження, що моя стрічка — клуб втаємничених винятково аграріїв-професіоналів".

Особливості погоди на 12 травня:

Температура: в середньому +19...+23°C. Винятком стане Закарпаття, де буде несподівано прохолодно — лише +13...+17°C.

Вітер: переважно південний, але на Заході — північно-західний. Швидкість 7-12 м/с, можливі небезпечні штормові пориви.

Київ: у столиці очікується до +20°C, можливий дощ із грозою. Вода у Дніпрі поблизу міста прогрілася до 14 градусів.

Проте радіти теплу доведеться недовго. Вже у середу, 13 травня, синоптична ситуація кардинально зміниться. Як попереджає Діденко, "бо вже 13-го травня вам не сподобається, градуси присядуть до +11+14-ти". Різке похолодання омине лише східні регіони, тому українцям радять заздалегідь підготувати теплий одяг.

Також Укргідрометцентр прогнозує похолодання з 15 по 16 травня:

Температурний режим

Західні області: Температура повітря коливається в межах +19...+21°C вдень (на Закарпатті — до +21°C). Вночі досить прохолодно: від +4°C (Івано-Франківськ) до +6°C (Луцьк, Рівне).

Північні та Центральні області: Денний максимум становить +19...+21°C. Нічні показники тримаються на рівні +7...+9°C.

Південні області та Крим: Найтепліші ночі очікуються саме тут — до +10...+12°C. Вдень повітря прогріється до +19...+22°C.

Східні області: Регіон залишається найтеплішим. У Краматор ську та Харкові вдень очікується до +22...+24°C, вночі — +9...+11°C.

Опади та хмарність

Перемінна хмарність: Спостерігається на більшій частині території України. Сонце періодично визиратиме з-за хмар у більшості центральних, південних та східних міст.

Опади: Карта показує ймовірність невеликих дощів у західному регіоні (зокрема, Ужгород, Львів, Луцьк, Рівне), а також поодинокі опади на Півночі (Чернігів, Суми) та Сході (Харків, Луганськ).

Загалом 16 травня прогнозується як комфортний весняний день без екстремальних температур. Найбільш сонячна погода (без символів дощу) очікується в смузі від Одеси через Кропивницький до Дніпра та Запоріжжя.

